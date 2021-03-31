«Мой герой жив, так что посмотрим»: Максим Дрозд рассказал о продолжении сериала «Ликвидация»

Актер Максим Дрозд Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда боевиков и культового проекта «Ликвидация» Максим Дрозд по будням наказывает злодеев в образе мощного и справедливого отставника Тарханова — хранителя тайги в Забакалье — в сериале «Заповедный спецназ» (НТВ). В связи с чем «КП» решила выяснить, не надоело ли актеру махать кулаками на экране и как обстоят дела с обещанным продолжением «Ликвидации».

Максим Дрозд в сериале "Ликвидация".

- Максим, биография вашего героя построена на реальной истории спецназовца. Не хотели с ним познакомиться?

- Мне предлагали, но я отказался. Почему? Очень просто. Мы же все, люди, немного обезьяны. Поэтому легко можем попасть под обаяние и воздействие другого человека. Моя профессия заключается в том, чтобы прочитать материал, разобрать, обдумать, пропустить через себя и начать существование в кадре. Так что я продуманно избежал встречи с прототипом. К тому же у меня куча друзей из силовых структур. Более того — в элитных спецподразделениях. Мы в очень хороших отношениях. Я очень доверяю им. Всю жизнь они посвятили науке выживания. И умеют это делать за счет оружия, ножей, других приспособлений, рукопашного боя и других способностей организма. Так что примеры в голове всегда есть.

Кадр из сериала «Заповедный спецназ»

- В «Заповедном спецназе» вы меньше всего говорите, но много делаете: перестрелки, погони по лесу, мордобой, трюки. По традиции делаете все своими руками?

- Как и всегда. Я могу делать все, только вот автомобиль водить не умею. И на скейте кататься (смеется). А плавание, драки, прыжки, взрывы — все сам. Драки пять на шесть — запросто, вот это я понимаю. А драка на двоих — так, это легкая прогулка. К тому же у меня отличный партнер по дракам был: Дмитрий Бакунин, которого я называл Дима Пушинка: он весит 125 кило. Через себя кидаю его легко. Вот с такими людьми приятно работать.

- Неужели и травм не было?

- Нет, ну вот связки порвал на ноге. Сам не продумал. Бежал по лесу и оступился. Мы же привыкли по асфальту бегать, где ровно. А там пересеченная местность — ямы, канавы, ухабы, бугры. Вот и наступил неудачно, резко свернул ногу. Связку под коленной чашечкой порвал. И доснимался уже в корсете. Ничего, в Ярославле врачи хоккейного «Локомотива» залечили. Там такое оборудование, как в космическом корабле!

- Может, все же проще найти профессионального двойника, чтобы поберечь вас?

- Под меня сложно подобрать дублера — в силу комплекции. В Америке все по-другому: Тома Круза пять дублеров: на пробежку, на драки, на планы со спины и так далее. В Голливуде великолепно развит институт двойников. Каждая звезда бешеных денег стоит! Не дай бог что, весь процесс встанет, а это миллионы долларов. Его миллионы, Тома, ведь он еще и продюсер. Вот он упал на съемках «Миссия невыполнима-6», сломал лодыжку. Съемки встали. А я кому нужен? Ну заплатят страховку в лучшем случае. Так что всякое бывает. То прикладом в затылок приложат, то нос сломают на ровном месте. Кино предусматривает риски. Надо быть собранным.

Кадр из сериала «Заповедный спецназ»

- Однозначно. Кстати, как продвигается история с продолжением «Ликвидации»? Еще в 2015 году мы слышали о запуске проекта с бюджетом 300 миллионов рублей.

- Никак. Были слухи, да. Права, насколько я помню, у Рубена Дишдишяна («Марс Медиа»). И на этом все. Не знаю, что должно случиться, чтобы Сергей Урсуляк и Владимир Машков снова объединились: один снимает, второй руководит театром. Когда? Да и чего из пальца высасывать? Мой герой жив остался, так что посмотрим. А вообще, есть что снимать и без продолжения «Ликвидации».

«Заповедный спецназ», НТВ, по будням, 21.15