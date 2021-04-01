ФСБ опубликовала видео уничтожения в Твери лаборатории террористов

В ликвидации бандита принимал участие беспилотник и робототехнический комплекс. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали кадры операции по уничтожению террористов в Тверской области.

- Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство" (ИГ)* на одном из объектов топливно-энергетического комплекса, - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали кадры операции по уничтожению террористов в Тверской области. Фото: ФСБ РФ

На кадрах, размещенных в сети, можно увидеть частный дом, над которым завис беспилотник ФСБ России. Он ведет наблюдение за окнами дома, где видны вспышки от выстрелов. Террорист из Средней Азии пытался отстреливаться в окно дома из обреза охотничьей двустволки 12-го калибра.

Во время обыска и следственных на месте происшествия сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли флаг запрещенного в России МТО "ИГ"*, обрез ружья, патроны к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде болтов.

- Действуя по указанию главарей террористических структур, гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовав по адресу проживания лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ, - уточнили в ФСБ России.

Ответным огнем бандит был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Самодельное взрывное устройство пришлось обезвреживать взрывотехникам с помощью робототехнического комплекса. Фото: ФСБ РФ

Во время обыска и следственных на месте происшествия сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли флаг запрещенного в России МТО "ИГ"*, обрез ружья, патроны к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде болтов.

Его пришлось обезвреживать взрывотехникам с помощью робототехнического комплекса.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Фото: ФСБ РФ

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. ИГ* - запрещенная в Российской Федерации террористическая организация "Исламское государство".