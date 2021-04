Казахстанские магистрали становятся шёлковыми

Автор фото: Виталий НЕВАР/ТАСС

Транспортный коллапс в Суэцком канале, заоблачные финансовые потери владельцев застрявших в морской пробке контейнеровозов и неизбежный в таких случаях удар по карманам конечных потребителей перевозимых продуктов заставляют по-новому оценить важность сухопутных транзитных артерий.

Один из таких перспективных маршрутов на карте мира — международная транспортно-логистическая сеть «Один пояс — один путь», инициатива строительства которой принадлежит Китаю, а крупнейшими участниками являются Россия и Казахстан. Идею создания евроазиатского «Экономического пояса Шёлкового пути» впервые сформулировал китайский лидер Си Цзиньпин в 2013 году во время визита в Казахстан. Позже президент Китая предложит странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно создать «Морской Шёлковый путь XXI века».

Эти направления инвестиционной и транспортной инфраструктуры составляют торгово-экономический проект «Один пояс — один путь», который в разных источниках и на разных языках называют One Belt One Road, «Пояс-Путь», Belt and Road Initiative и др. Историческим прообразом Belt and Road является «Великий шёлковый путь» — караванные маршруты, в древности и в средневековье связывавшие Восточную Азию со странами Средиземноморья.

Благодаря сухопутной сети Нового шёлкового пути доставка грузов из Китая в Европу сократится с 45 дней втрое. Помимо создания транспортной инфраструктуры, мегапроект включает в себя расширение таможенного партнёрства, трансграничных финансовых операций, создание финансовых институтов при региональных организациях сотрудничества.

Одну из ключевых ролей в реализации инициативы «Пояс-Путь» играет Казахстан, на который приходится 70% сухопутного транзитного трафика из Китая в Европу и наоборот. Несмотря на пандемию коронавируса, к концу минувшего года в Казахстане был выстроен новый инфраструктурный транспортный каркас, обеспечена интеграция в глобальные транспортные коридоры, восстановлен исторический статус связующего звена между Азией и Европой.

«Через территорию Казахстана проходит пять железнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком. Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путём занимает в два-три раза больше времени. А реализуемая в Казахстане госпрограмма инфраструктурного развития «Нурлы жол», сопряжённая с китайским проектом «Один пояс – один путь», позволит возродить былое величие Шёлкового пути», – отметил президент Токаев на одном из заседаний Казахстанско-Китайского делового совета.

«Инициатива затронет 70% населения планеты»

Для Китая проект Нового шёлкового пути знаменует не только возрождение сети древних торговых маршрутов, но и масштабную трансформацию всей торгово-экономической модели Евразии, в первую очередь, Центральной Азии, ключевым государством которой является Казахстан, который в нынешнем году отмечает 30-летие Независимости.

Ещё в марте 2019 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «Шёлковый путь» - важный проект, и Евросоюз хотел бы играть в нём активную роль. Тогда же действующий министр финансов Великобритании Филип Хаммонд охарактеризовал Belt and Road как проект «с поистине грандиозными целями». «Инициатива «Один пояс — один путь» обладает колоссальным потенциалом в том, что касается распространения процветания и устойчивого развития, она может затронуть 70% населения планеты», — заявил министр, выступая на саммите в Китае.

138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс — один путь». Так, что Казахстан является ключевым игроком в проекте, в котором заинтересован весь мир.

Маршруты из Китая в Европу и Россию традиционно являются самыми загруженными в Казахстане, поскольку транзит через республику — это самый быстрый и дешёвый способ доставки китайских товаров в Россию, Украину, Беларусь и страны Евросоюза. Страна не имеет выхода к мировому океану, однако это частично компенсируется Каспийским морем в силу его выгодного географического положения.

Не так давно Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что система перевозок между Европой и Азией позволяет Казахстану доставлять грузы от восточного побережья Китая через Каспий в любую точку Европы и Россию в кратчайшие сроки. «Мы преодолели нашу замкнутость. И теперь можем сказать, что Казахстан не сухопутная страна, а имеет выход на все моря», — подчеркнул Назарбаев.

«Через нашу территорию по маршруту Китай — Европа — Китай, как правило, транспортируются скоропортящиеся товары, поскольку этот маршрут занимает почти в 2 раза меньше времени, чем морской путь, — говорит руководитель программы «Евразийские исследования» Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Руслан Изимов. — Значительный рост грузопотока через территорию Казахстана обеспечивают 2 железнодорожных КПП — это Достык и Алтынколь. Ещё больший вклад вносит создание современной инфраструктуры для приёма, обработки и отправки далее логистических центров в сухом порту Хоргос. Все эти инициативы, предложенные и реализованные первым президентом, наделили нашу республику конкурентными преимуществами».

Как отметил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, центральноазиатский регион является одним из ключевых для реализации мегапроекта «Один пояс — один путь».

Казахстан в перспективе может стать торгово-инфраструктурным хабом для всего евразийского континента.

Особую важность для Казахстана представляет создание в рамках «Пояса-Пути» транспортных коридоров «Китай—Казахстан—Россия—Западная Европа», «Китай—Казахстан—Западная Азия», «Китай—Казахстан—Южный Кавказ/Турция—Европа».

Став частью Нового шёлкового пути, автомобильные и железные дороги Казахстана обросли необходимой инфраструктурой и продолжают динамично развиваться, обеспечивая более комфортные условия транспортировки и хранения грузов. Особое внимание уделяется повышению пропускной способности пограничных переходов Достык — Алашанькоу и Алтынколь — Хоргос. На казахстанско-китайской границе создана современная инфраструктура для ускоренного пропуска грузопотоков. Например, крупнейший сухой порт в Центральной Азии расположен на территории специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота» (Хоргос — топоним в Казахстане и КНР, Международный центр приграничного сотрудничества). Здесь для обеспечения качественного логистического сервиса на 102,8 гектарах расположены железнодорожные пути общей протяженностью 24 км, 6 подъездных путей на контейнерном терминале для погрузочно-разгрузочных работ, оборудована специализированная площадка для хранения более 18 тыс. контейнеров, 2 склада с общей площадью 10 тыс. кв. м, мастерская по ремонту и обслуживанию техники, а также современные приспособления для выгрузки автомобилей, создаются благоприятные тарифные условия, соблюдаются параметры скорости и сохранности грузов.

Эксперты с интересом наблюдают как динамично развивается транспортная инфраструктура Казахстана.

«У Казахстана как у страны, которая граничит с Китаем и с Российской Федерацией, особая историческая роль и особая историческая миссия, — говорит директор центра подготовки медиаторов Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Константин Крохин. — В проекте «Один пояс — один путь» Казахстан выполняет свою роль на пятёрку, это мост между Востоком и Западом, мост между Китаем и Россией, и другими странами».

Напомним, эксперты подсчитали, что сегодня на Казахстан приходится 70% сухопутного транзитного трафика из Китая в Европу и наоборот. Развитие транспортно-транзитного потенциала является одним из приоритетов экономической стратегии республики. Недаром во многих своих выступлениях президент РК Касым-Жомарт Токаев призывает как можно эффективнее использовать стратегическое преимущество государства — ведь все дороги в Европу идут через Казахстан.