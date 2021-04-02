В Брюсселе первоапрельский розыгрыш привел к массовым беспорядкам

Поняв, что концерта не будет, молодежь попыталась веселить себя самостоятельно. Фото: REUTERS

Неизвестные шутники в течение всего марта распространяли в соцсетях информацию о предстоящем музыкальном фестивале, который должен был состояться в любимом месте отдыха жителей Брюсселя – парке Bois de la Cambre. Датой проведения грандиозного концерта называлось 1 апреля.

Согласно анонсам, участие в фестивале согласились принять множество известных диджеев. Кроме того, среди тех, кто якобы должен был развлекать народ, мелькали имена, схожие с фамилиями известных политиков, сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что авторы фейка в конце марта признались в розыгрыше, 1 апреля в парк стянулось несколько тысяч человек, охочих до развлечений.

Поняв, что концерта не будет, молодежь попыталась веселить себя самостоятельно – зазвучала музыка, начались танцы.

Вскоре подтянулась полиция и напомнила гражданам, что в связи с эпидемиологической ситуацией проведение массовых мероприятий находится под запретом. В ответ в правоохранителей полетели пластиковые бутылки и петарды. Полицию усилили конным отрядом, а против нарушителей общественного порядка был применен водомет. В общем, розыгрыш удался, но вместо музыкального фестиваля получилась мокрая вечеринка с конями.