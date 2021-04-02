Джоан Роулинг и Наталья Щерба: самые популярные детские книги за последнее десятилетие

Мир цикла «Часодеи» наполнен любопытными деталями, располагает к философским размышлениям

Этой весной известному циклу «Часодеи» исполняется 10 лет. На сегодняшний день Наталья Щерба – самый популярный русскоязычный детский фантаст. По данным сети «Читай-город», с момента выхода «Часодеев» в книжных магазинах было продано около 200 тысяч экземпляров, что составляет почти половину от продаж цикла о Гарри Поттере. Стоит отметить, что рядом с Роулинг, чья первая книга о юном волшебнике вышла на 15 лет раньше и запомнилась яркой экранизацией, проект Натальи Щербы можно считать весьма успешным. Мир цикла «Часодеи» наполнен любопытными деталями, располагает к философским размышлениям. Это лишь подтверждает, что в далеко не новой теме управления временем еще есть что изучать.

Автор «Часодеев» за 10 лет действительно стала популярным детским писателем, но не единственным. В российском рейтинге самых заметных детских книг десятилетия - цикл Евгения Гаглоева «Пандемониум» о событиях в закрытой школе вымышленного города Санкт-Эринбург, а также светлая история о детстве - роман Наринэ Абгарян «Манюня».

Среди зарубежных книг на пике популярности по-прежнему цикл о Гарри Поттере. Подростки также активно интересовались книгами Нила Геймана, в особенности - атмосферным триллером «Коралина». «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс, по которому выпущен культовый мультфильм Хаяо Миядзаки, также на протяжении десяти лет остается в топе продаж.

Такая тенденция лишь укрепляет статус подросткового фэнтези как самого любимого жанра в России, и скольким литературным героям предстоит стать новыми кумирами, остается лишь гадать.