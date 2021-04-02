1,5 миллионам российских пенсионеров вернут надбавку

Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российским пенсионерам предлагают вернуть надбавки. Но не всем! А только труженикам села, перебравшимся на старости лет в город. В Госдуме пообещали, что рассмотрят соответствующий законопроект и вернут им положенные 25%, так называемые «сельские».

В планах законотворцев в будущий понедельник, 5 апреля, на Совете Думы рассмотреть соответствующий проект закона. Предполагается, что после его принятия пенсионерам, имеющим трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, но переехавшим по окончанию трудовой деятельности в город, вернут 25%-ную «сельскую» надбавку к пенсии. Сейчас ее при смене места жительства снимают. Что, конечно, незаслуженно. Неважно, где человек решил поселиться на заслуженном отдыхе, важно, что он отработал в селе долгие годы.

Несправедливостью назвал такой порядок вещей и Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству, - подчеркнул он. - Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта

Оказывается, вопрос возвращения «сельских» надбавок поднимался на февральской встрече лидеров парламентских партий с Путиным.

- Президент поддержал наше предложение и поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения, - сказал Вячеслав Володин.

Разрабатывать поправки поручено депутатам совместно с правительством. Володин отметил, что Государственная Дума рассмотрит этот вопрос в приоритетном порядке.