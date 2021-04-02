Правда ли, что авиабилеты на курорты России летом уже подорожали более чем вдвое

Билеты в Симферополь и Сочи в основном немного подорожали, но не катастрофично Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На носу майские праздники, а совсем скоро и лето маячит. С ним - надежда хорошо и желательно бюджетно провести отпуск хотя бы (с поправкой на еще закрытые границы и улетевший ввысь курс доллара) на российских курортах. А тут… Цены на авиабилеты с вылетом в апреле-июне выросли на 15-120% в сравнении с докоронавирусным 2019 годом — пишут "Известия", ссылаясь на данные популярных интернет-сервисов для путешественников. И ведь это еще начало сезона, что ж тогда к августу будет, если к июню уже подорожание в 120%?

В Минтрансе такое катастрофичное положение дел отрицают. В пресс-релизе ведомства (https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9887) сообщается, что информация о повышении стоимости авиабилетов на 15-120% не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел.

-Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7 % дешевле, чем за аналогичный период 2019 года, - утверждают в Минтрансе.

И в качестве примера приводят ряд наиболее подешевевших за два года направлений: Москва-Ростов-на-Дону (минус 22%), Москва-Кемерово (минус 18%), Москва-Новосибирск и Москва-Екатеринбург (минус 10%). Не курорты, конечно, но тоже весьма популярные варианты перелетов.

Так кому верить? «КП» тоже решила ознакомиться с нашумевшими данными билетных агрегаторов.

«Средний чек за перелет по России за два года сократился на 6,6%», - говорится в свежем пресс-релизе Tutu.ru (один из крупнейших агрегаторов). То есть как? А где объявленное резкое подорожание?

Но дьявол в деталях. И в магии средних цифр.

Как следует из данных аналитического центра сервиса, есть с десяток направлений, где за два года средний чек за перелет (то есть средняя стоимость проданных по конкретному направлению билетов) вырос более, чем на 30%. Например, по маршруту Москва-Томск — аж на 91%. И есть около 20 направлений, где средний чек за то же время наоборот более чем на 30% снизился. Например, из Москвы в Горно-Алтайск — на 60%. С учетом еще кучи направлений, где перепады цен оказались не столь радикальными, и получается, что в целом билеты как бы подешевели.

Откуда взялись 120% подорожания? А это тоже из данных интернет-сервисов, но уже других, по одному конкретному направлению — Москва — Набережные Челны.

Почему такой разброс: где-то плюс 30% и более, а где-то наоборот? Эксперты авиаотрасли объясняют так. На некоторых направлениях — у перевозчиков избыток самолетов (от лишних воздушных судов не избавляются в надежде на то, что вот-вот наступят лучшие времена), а спрос не очень. Вот и демпингуют. А где-то спрос напротив оказался выше прогнозов авиакомпаний. Есть и еще момент. Средний чек, которые учитывают аналитики, говорит именно о стоимости проданных билетов. То есть если на каком-то направлении больше пассажиров стали покупать самые дешевые невозвратные билеты без багажа — средний чек упадет, при том, что реально стоимость билетов не уменьшится. А если где-то стали больше покупать билетов бизнес-класса — чек увеличится.

Обычному россиянину среднестатистические колебания стоимости билетов по стране мало интересны. Большинство волнует, что с ценами на конкретные курортные направления будет.

Если верить данным агрегаторов, билеты в Симферополь и Сочи в основном немного подорожали (см. таблицу ниже), но не катастрофично — не на 120% и даже не на 30%.

Средняя стоимость проданных авиабилетов по популярным российским направлениям на апрель-май

Комментарии от экспертов отрасли такие: прогнозы делать рано, поскольку пока никто не понимает, что будет происходить этим летом. Например, непонятно, какие зарубежные направления откроются и когда. Объективно причины для подорожания есть: у авиакомпаний растут издержки, да и желание отыграться за предыдущий провальный год присутствует. Но для этого еще и надо где-то найти большое количество достаточно богатых пассажиров — что в нынешних реалиях вызывает некоторые сомнения.

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