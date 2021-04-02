Авиаперелеты по России подорожали на 15–120%

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В России резко подорожали авиаперелеты по стране. Так, стоимость авиабилетов в некоторые города с вылетом в апреле – июне по сравнению с 2019 годом повысилась на 15–120%. Цены сравниваются с позапрошлым годом, потому что прошлой весной из-за пандемии коронавируса спрос на пассажирские перевозки упал почти до нуля, и изменение тарифов на него не влияло.

Больше всего выросла цена на авиабилеты из Москвы в Набережные Челны (на 121%), Томск (на 91%), Нижнекамск (88%) и Чебоксары (46%). Билеты из столицы в Ростов-на-Дону подорожали на 36%. Перелет в Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар обойдется дороже примерно на треть. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Опрошенные изданием эксперты объясняют такой рост цен тем, что у авиаперевозчиков увеличились затраты после понесенных ими убытков в 2020 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), «билеты по России фактически уже год на 20–40% дешевле, чем до ковидного периода». Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предупреждал, что цены на авиабилеты будут низкими в феврале и марте, но с апреля начнут стремительно расти. По оценкам