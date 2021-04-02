Для участников ПМЭФ-2021 запустят дополнительные «Сапсаны»

Скоростной поезд "Сапсан" Фото: Евгения ГУСЕВА

Партнер Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» увеличит количество рейсов поезда «Сапсан» сообщением Москва – Санкт-Петербург – Москва в дни проведения Форума в июне в связи с повышенным спросом. ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня.

«Приезд большого количества участников в дни проведения Петербургского форума всегда создает ажиотажный спрос на железнодорожные и авиабилеты, услуги гостиниц и ресторанов. Непременным условием проведения Форума в этом году является обеспечение безопасности и комфорта участников, и мы ценим помощь партнеров в предоставлении дополнительных сервисов для наших гостей», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Поезда «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, в обычное время курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно в период проведения Петербургского Международного экономического форума с 1 по 5 июня, а также в праздничные дни – с 11 по 13 июня.

Таким образом, в дни ПМЭФ-2021, а также в праздничные дни июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки (или 15 пар).

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробная информация о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов размещена на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», информацию также можно получить по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 775-00-00.