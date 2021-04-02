В Парке "Патриот" ВС РФ впервые в России пройдет "Ice Cross"

Впервые в России состоится финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках "Ice Cross". Фото: Shutterstock

В Парке "Патриот" Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке 3 апреля впервые в России состоится финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках "Ice Cross".

- В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов. Участниками состязаний станут конькобежцы из 14 стран мира (Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Казахстан, Польша, Россия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, ЮАР). Спортсмены будут преодолевать различные препятствия такие, как ледяные повороты, трамплины, волны и кочки на скоростях до 80 км/ч, - сообщает Минобороны России.

В "Патриоте" спортсмены будет соревноваться за победу на ледяных трассах средней протяженностью 350 метров. Стартуя в наивысшей точке трека вчетвером и финишируя в самой низкой, атлеты преодолевают различные препятствия развивая скорость до 80 км/ч. Занявшие первое и второе место в забеге, проходят в следующий раунд. И так до финала, в котором соревнуются четверо спортсменов в трех различных категориях: мужской, женской и юниорской.

В ведомстве также рассказали, что это вид спорта совсем молодой: первые соревнования по скоростному спуску на коньках "Ice Cross" прошли 20 января 2000 года в Стокгольме. В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира. За 10 лет с момента проведения 1-го чемпионата мира образовалось множество федераций и ассоциаций в разных странах, включая российскую. За этот срок несколько тысяч спортсменов из 51 страны мира приняли участие в гонках и соревнованиях.