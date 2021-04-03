Эдуард Басурин: «Предвоенная истерия» Киева управляема с Запада, вот они и стягивают войска

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ... Алло! Эдуард Александрович! Это Гамов Александр из «Комсомольской правды». Извините, что так рано, просто душа болит, что у вас там и как? Как у вас обстановка?

- Ничего, нормально. Дождь вот начался.

- Вчера прошла информация, уже поздно вечером, что ЛНР там из артиллерии обстреляли. (Применение артиллерии запрещено минскими соглашениями.)

- Не знаю, я не в курсе.

- То есть, у вас таких вот мощных обстрелов пока нет?

- Нет, ну, у нас было вчера утром - обстреливали окраины Донецка, но это - не артиллерия, это был 120-й. (Речь о миномете калибра 120 мм. - А.Г.) Ну, без последствий.

- Понятно. А вот обстановка какая? Я не имею в виду не разведданные, а вообще - в целом что слышно?

- В принципе, как бы спокойно. Город живет. Люди никуда не уезжают. Это нормально.

- Ясно. А как вы оцениваете, вы же внимательно следите за тем, что происходит там, на Украине. У них постоянно вот эта вот истерия накаляется. Теперь вот прошла информация, что Байден их поддержит (значит, после телефонного разговора президента США с Зеленским), «если война начнется с Россией» и так далее.

- Ну, я думаю, что (не слышно).

- Сейчас плохо слышно стало.

- Да, связь у нас - не очень. Истерия, я говорю, у них управляемая - с Запада, поэтому на это внимания обращать не надо. И, в принципе, - в то же время - многие их каналы информационные пишут, что обещаниям американцев, англичан, канадцам, верить не надо. И если что-то начнется, (снова не слышно) не будут, поэтому нужно это все оценивать на трезвую голову. (Речь, видимо, о том, что и сами украинцы не очень-то на военную помощь запада рассчитывают. - А. Г.) Поэтому там тоже как бы все понимают.

- Ясно. Скажите, как - жители ДНР: зарплаты, пенсии, пособия?

- Насколько знаю, все выплачивается. Люди (не слышно), в городе людей больше стало, чем было. Пробки (автомобильные, на улицах) стали появляться.

- О чем это говорит?

- Больше людей стало. Люди не убежали, остаются, может, даже прибавляются.

- Понял. Это всегда так бывает, когда зима кончается, ближе к весне? Да? Или нет?

- Не знаю. Я в прошлом году не помню, но вроде такого не было – количества людей.

- Скажите, традиционные розы для Донецка высадили?

- Ну, еще рано! Нет. Ими будут заниматься, но время еще не пришло. Еще холодно.

- И насчет ковида хотел узнать. Как у вас там ситуация? Хватает вакцины…

- Хотелось бы, чтобы было больше желающих (не слышно) привиться. Нам помогают в этом плане. Думаю, все будет нормально.

- Цифры вы не знаете, да?

- Самых точных - не знаю.

- И с заболеваемостью как?

- Да примерно так же - в процентом отношении - как и в России.

- Вы сами-то привились уже?

- Да, я привился.

- А ваша семья, супруга?

- Супруга - нет. Дочка уже переболела, ей нельзя пока. Сын тоже болел, поэтому пока еще не стал прививаться.

- Ваши близкие там же остаются, в Донецке? Чем они заняты?

- Никто никуда не уехал.

- Понятно. А еще такая информация прошла, что дончане, как мы называем, помогают своим родственникам материально, денежные переводы шлют на Украину. Это, действительно, так?

- Без понятия, честно, я не знаю.

- В магазинах как? Продукты? Цены?

- Цены примерно такие же, как и везде. Продукты все есть.

- Ясно. То есть, у вас вот такой вот «подготовки к войне», как на той стороне – стягиваются войска…

- Нет, такого нет.

- То есть, вы все время в такой обстановке, как бы готовы…

- Мы в этом как бы все время живем, зачем нам стягивать?

- И вы готовы, в принципе, к любому развитию событий?

- Всегда.

- Ясно. Вчера был на Павелецком вокзале, обратил внимание. В зале ожидания картина висит, панно большое – «Донецк». И аллегория такая сразу – это же зал ожидания. Как вы думаете, долго мы с вами будем в зале ожидания находиться?

- Ну, это, честно говоря, не знаю. Я не астролог и не провидец.

- Ясно. Что я у вас еще не спросил? Какие-то вопросы не задал. Или все спросил?

- Да вроде все спросили, что хотели.

- Спасибо вам огромное. Держитесь. Мы с вами.

- Спасибо. До свидания.