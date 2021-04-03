Игроком РПЛ Хвичей Кварацхелия заинтересовались «Бавария», «Милан» и «Ювентус»

Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия (в центре) Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сразу несколько европейских топ-клубов заинтересовались грузинским полузащитником казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелия. В течении недели он обратил на себя внимание в сборной Грузии. Сначала атакующий полузащитник забил в ворота национальной команды Испании (1:2), а затем его гол принес Грузии ничью в матче с Грецией (1:1). Вернувшись в Россию, Хвича помог «Рубину» одержать победу над «Сочи». Его гол после выхода на замену оказался единственным в матче – 1:0.

«Бавария» уже смотрела на Кварацхелию

Тут же активизировались слухи об интересе к 20-летнеу дарованию с стороны топ-клубов Европы. «СЭ» с ссылкой на немецкое издание Express сообщает, что Хвичей Кварацхелией интересуется «Бавария». Немцы уже несколько лет назад присматривались к грузинскому полузащитнику. Но набираться опыта Хвича поехал в Россию. Здесь он попал в «Локомотив», неплохо завил о себе, но боссы железнодорожного клуба упустили момент с подписанием долгосрочного контракта, и Кварацхелия оказался в «Рубине»

Каладзе рекламирует Хвичу в «Милане»

Одновременно с разговорами об интересе к «Баварии» появились сообщения и о контактах с другими европейскими клубами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса». Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет «Наполи». Большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду «Милана» активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации», - сообщил Арустамян, отлично знакомый с итальянским футбольным рынком.

Сколько стоит полузащитник «Рубина»

Такой всплеск сообщений об интересе европейских топ-клубов может быть связан не только с результативной игрой футболиста, но и агентской предпродажной подготовкой. Но Кварацхелия действительно яркий лот на трансферном рынке. Ему всего 20 лет, у него отличная техника, замечательно поставленный удар. Он может играть на любой позиции во второй линии нападения, но при необходимости способен действовать и как центрфорвард.

Ресурс Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 млн евро. И якобы такую сумы уже предлагал «Краснодар». Но в «Рубине» уже дали понять, что готовы рассматривать предложения только от 15 млн. евро. Но если Кварацхелия будет и дальше так проявлять себя, то цена на него будет расти.