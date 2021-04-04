«Ты мой самый яркий свет»: Дочь больной раком Заворотнюк нежно поздравила маму с 50-летием

Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Заворотнюк 3 апреля отметила день рождения: актрисе исполнилось 50 лет. По случаю юбилея мамы ее дочь Анна написала в Инстаграме нежное поздравление. Девушка опубликовала архивную фотографию, на которой они с Анастасией позируют вдвоем в машине – красивые, счастливые и беззаботные.

- С днем рождения, моя самая любимая. Мамочка, ты мой самый яркий свет! – призналась 25-летняя Анна.

И хотя девушка опубликовала свое поздравление в сторис, лишив подписчиков возможности оставлять под ним комментарии, поклонники все равно пишут теплые слова и желают актрисе здоровья под другими постами на ее страничке. Позже Анна оставила еще одно сообщение, поблагодарив подписчиков за искренние пожелания в мамин день рождения.

- Вижу все ваши поздравления. Мне очень и очень приятно. Спасибо огромное каждому из вас! Давайте пошлем нашу энергетику во Вселенную и все коллективно помолимся и пожелаем здоровья моей самой лучшей маме на свете, - попросила дочь актрисы.

Анна нежно поздравила свою маму Анастасию Заворотнюк с днем рождения. Фото: Инстаграм.

Сама Анастасия Заворотнюк давно не выходит на связь в соцсетях, не появляется на публике и не дает интервью. Однако накануне своего дня рождения актриса передала поклонникам привет через своего друга – телеведущего Сергея Майорова. По словам Майорова, Анастасия пообещала ровно через год дать ему интервью и рассказать о своей жизни и творческих планах.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.

В Инстаграме дочь звезды Анна недавно рассказала, что ей нелегко справляться с грузом эмоций, обрушившихся на нее из-за болезни мамы. Девушка даже вынуждена была записаться к психологу. Консультации врача помогают ей сохранять душевное равновесие.

- Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели, - рассказывала Анна в Инстаграме. - Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.