«Сводит с ума»: Настя Каменских показала сочные формы в бикини на пляже в Мексике

Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

Пока одни звезды выбирают для отдыха Эмираты и Мальдивы, Настя Каменских решила отправиться в более экзотические края – в Мексику. Певица остановились на известном курорте Тулум. Мексика весьма лояльно относится к туристам: при въезде в эту страну не требуется сдавать ПЦР-тест и не нужно соблюдать карантин. Настя и ее муж Потап уже не раз отдыхали на мексиканских курортах. Прилетев на местные белоснежные пляжи снова, Настя не упустила случая признаться в любви к этому месту.

В Инстаграме артистка поделилась фотографией, снятой у океана. Настя позирует в черно-белом бикини, сидя на качелях. Певица продемонстрировала аппетитные загорелые бедра и пышную грудь.

- Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place (это мое место – Ред.), - написала Каменских.

Певица отдыхает на курорте Тулум. Фото: Инстаграм.

Поклонники пришли в восторг от того, как певица выглядит в бикини. «Настя, ты бомба», «Красивая молодая женщина с видом на море», «Ну хороша же девка, что тут скажешь», «Шикарна», «Волшебная, завораживаешь», - пишут фолловеры в комментариях.

В Мексике Настя, как обычно совмещает отдых с работой. Последние пару лет Каменских активно осваивает латиноамериканский рынок. Певица записала на испанском языке хит хит Peligroso, который очень тепло приняли в Южной Америке. Настя с ее пышными формами и копной темных волос отлично вписывается в типаж латиноамериканской красотки, и у нее много поклонников на этом континенте. В этот раз Каменских вновь не собирается предаваться ленивому отдыху. Певица опубликовала в Инстаграме несколько снимков, на которых она позирует вместе со съемочной группой.

Артистка не уточнила, чем именно она занимается в Мексике. Зато за нее это сделал ее муж. Как выяснилось, в Латинскую Америку красотка улетела без супруга. Потап же остался дома. Опубликовав в Инстаграме фото своего холостяцкого ужина (омлет, колбаса, сыр), музыкант написал:

- Когда твоя любимая в Мексике, снимает реалити...

В Мексике Настя снимается в реалити-шоу. Фото: Инстаграм.

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в 2019 году. Несмотря на длительные отношения, в их браке по-прежнему кипит страсть. Потап не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. Супруги долго прятали свои отношения, так как музыкант был несвободен и сохранял видимость брака ради сына Андрея. Потап разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая 2019 года в года в Киеве.