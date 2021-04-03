Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы

Новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

Ребята поделятся планами на будущее и попробуют найти ответ на вопрос, как их осуществить.

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования @institutdetstva при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ведущие: Петр Безменов, 17 лет, Юля Голдовская 15 лет , Анджелина Трошина 13 лет

Спикеры: родители, дети, Алена Владимирская, ведущий хантер рунета, Татьяна Ночкина, детский психолог

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen