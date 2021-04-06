В Гагарине откроют галактический сквер со звездами, планетами и «Солнцем»-фонтаном

Проект мемориальной скульптурной композиции, посвященной памяти летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова

Космический сквер появится в год 60-летия полета Гагарина в центре города, гордо носящем его имя. По инициативе группы неравнодушных друзей А. А. Леонова и фонда «Созидающий мир» в Гагарине появится футуристический ансамбль «Человек во Вселенной». Комплекс, включающий космический корабль в натуральную величину, звезды и даже свою мини-галактику, расположат в сквере, названном в честь Алексея Леонова. А накануне Дня космонавтики через обновленный сквер пройдет маршрут федерального автопробега «Земные дороги российского космоса».

МЕСТО У «СОЛНЦА»

– Первый выход в открытый космос – такое же важное событие, как первый полет в космос: именно эти два события вывели человечество на новый уровень, – отмечает руководитель проекта «Человек во Вселенной» Ольга Евдокимова.

Архитектор признается, что идея «поселить» здесь планеты и звезды пришла к ней моментально, как только она увидела сквер.

– Смысл композиции не только в увековечении подвига Алексея Леонова, но и в том, чтобы каждый человек мог почувствовать себя внутри Вселенной и сопоставить ее с масштабами нашего камерного мира, – объясняет Евдокимова.

На входе посетителей встретит инсталляция: на арке-орбите разместят корабль «Восход-2» в натуральную величину и выходящего из него космонавта. Чтобы выполнить скафандр и корабль достоверно, авторам пришлось обратиться к подлинным чертежам. Под аркой-орбитой из стекла и металла соберут Землю. По вечерам полусфера планеты высотой 1,7 метра и диаметром 8,1 метра будет подсвечена изнутри.

В центре сквера засияют галактика и Солнечная система: их схемы вмонтируют в покрытие площадки.

– Дети будут путешествовать на роликах по планетам, сделанным из срезов натуральных камней (на металлических окантовках укажут названия планет и их расстояние от Солнца), – поясняет архитектор. – Орбиты будут нарисованы люминесцентной краской и подсвечены рядами светильников теплого и холодного спектров. А в центре разместится «Солнце».

В его роли выступит круглый фонтан с подсветкой. Он будет работать по «сухой» технологии: вода забьет на три метра в высоту из форсунок, вмонтированных прямо в пол, – и все желающие смогут буквально искупаться в «лучах» Солнца.

ПОД ВЕТВЯМИ КОСМИЧЕСКОЙ СИРЕНИ

Вдоль галактической аллеи расставят причудливые лавочки, урны и таблички со справочными данными о главных событиях из истории космонавтики, от запуска первого спутника до появления МКС.

А завершит невероятную композицию витражное панно в форме арки-иллюминатора. Из него на гостей сквера будет смотреть сам Леонов на фоне космических кораблей.

– Была идея сделать панно интерактивным, – признается Ольга. – Но вандализм пока что, к сожалению, никто не отменял, поэтому решили ограничиться витражным с подсветкой и текстом об истории композиции.

Зеленое окружение будет под стать, оно символизирует Млечный Путь. Вокруг высадят растения с космическими названиями: компанию сирени сортов «Космос», «Небо Москвы» и «Серебряные звезды» составят золотистая спирея и ирга. А вот деревья останутся «местными», все они сохранятся. Для того чтобы открыть вид на соседний храм Казанской иконы Божией Матери, в другую часть сквера пересадят несколько кедров.

Сделать это технически непросто, но – при наличии опыта – вполне возможно. В целом же сама площадка очень помогла замыслу. Так, к фонтану не придется тянуть коммуникации, ведь «Солнце» вспыхнет на месте старого фонтана.

– Думаю, обновленный сквер придется по вкусу не только маленьким и взрослым жителям Гагарина: наверняка сюда будут приезжать отечественные и иностранные туристы, здесь можно будет устраивать тематические вечера и обучающие семинары, – рассуждает автор проекта. – Да и кто откажется вечером посидеть на лавочке у «Солнца» и полюбоваться звездами одновременно и у себя под ногами, и над головой?

ДОСЛОВНО:

Вячеслав ЗАРЕНКОВ, основатель фонда «Созидающий мир», меценат:

– Для Алексея Леонова было важно не столько совершить подвиг, сколько показать возможности человечества. Поэтому и композиция называется «Человек во Вселенной». Ее основой послужили наброски и картины самого космонавта, а нам только оставалось объединить его идеи воедино. Работая над проектом, мы все словно ощущаем незримое присутствие Алексея Архиповича.

Для меня это большая честь – реализовывать такой масштабный важный проект. Теперь каждый житель и гость Гагарина, посетив аллею имени Леонова, вспомнит его подвиг. Молодежь, глядя на парящего в невесомости человека, задумается: «А я бы смог?» – и снова начнет мечтать о профессии космонавта. Это может стать очередным толчком в освоении Вселенной.

СПРАВКА «КП»:

Автопробег «Земные дороги российского космоса», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и Евразийским содружеством специалистов туриндустрии, приурочен к 60-летию полета человека в космос. Инициатива была поддержана Роскосмосом, Ростуризмом и Военно-историческим обществом. Участники пробега – а ими могут стать все желающие – стартуют 4 апреля Королеве и финишируют в День космонавтики, 12 апреля, в Саратовской области – на месте приземления Юрия Гагарина. Одной из точек маршрута станет и сквер Леонова в городе Гагарин.

КСТАТИ:

Фонд «Созидающий мир»: – международный социально-культурный проект Вячеслава Заренкова, петербургского мецената, заслуженного строителя России. Его работа направлена на популяризацию созидательного искусства, развитие культурных связей, обмен творческим опытом. Фонд поддерживает художников и писателей, организовывает российские и зарубежные пленэры, проводит выставки, выпускает кинофильмы и книги, возводит храмы, мемориалы и культурные центры.