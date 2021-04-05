Мостовой дал прогноз на матчи Лиги чемпионов: минимальная победа «Реала», ничья «Порту» и «Челси»

Российский и советский футболист Александр Мостовой дал традиционный прогноз «Комсомольской правде» Фото: Иван ВИСЛОВ

Лига чемпионов возвращается на экраны после паузы на игры сборных команд. Четвертьфинал главного клубного турнира старого света будет богат на яркие вывески и, надеемся, на живые эмоции. Сразу два повторения финалов ЛЧ прошлых лет — «Бавария» — ПСЖ и «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Вундеркинд Эрлинг Холанд и его «Боруссия» потягается с набравшим отличный ход «Манчестером Сити». И сенсационно дошедший до 1/4 финала «Порту» сразится с «Челси» Томаса Тухеля.

Знамениты российский и советский футболист Александр Мостовой дал традиционный прогноз «Комсомольской правде» по каждой паре четвертьфинала Лиги чемпионов. По словам эксперта, будущие матчи точно будут богаты на неожиданные сюжеты, поэтому точно предсказать исходы матчей просто невозможно.

«Реал» Мадрид — «Ливерпуль»

Когда смотреть: 6 апреля, 22:00. Прямая трансляция «Матч ТВ»

— Один из самых интересных матчей. Если неделю назад я бы мог с полной уверенностью говорить, что «Реал» — фаворит, то после матча «Ливерпуля» с «Арсеналом» есть сомнения. Шансы выравниваются и начинает проглядываться ничейный результат. Но однозначно голы должны быть. «Реал» в любом состоянии «Реал». Такой подбор футболистов, такой опыт. Колоссальный опыт никогда нельзя сбрасывать со счетов, его ничем не заменишь. Поэтому «Реал» ближе к победе в с разницей в один мяч.

Проблемы «Ливерпуля» сгладятся. «Красные» обыграли «Арсенал» — 3:0, думаю, они сейчас встрепенулись. А сколько смогут забить, предсказать трудно. Всё, что сейчас происходит с Covid-19 в Европе, влияет на результата. Но такие футболисты, что есть в атаке и у тех и у других, должны забивать, — предположил Мостовой результативный матч в интервью kp.ru.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

Когда смотреть: 6 апреля, 22:00. Прямая трансляция «Матч. Футбол 1»

— Здесь очевидный фаворит «Манчестер Сити». С такой лёгкостью они обыгрывают своих конкурентов, что иногда удивляешься. Играли с неуступчивым «Лестером», а с первых минут его под «Сити» было незаметно. Думаю, «Сити» выиграет. Не с легкостью, потому что это Лига чемпионов, но выиграет.

Да, у «Боруссии» есть Холанд. Но у «Манчестера» пять таких, как Холанд! И Кун стал играть, и Де Брюйне, и Марез. Но «Боруссия» может преподнести сюрприз, как с «Севильей», у которой было 10 игр без поражений. Лего не будет, ясно. Если бы было легко, то никто бы на поле не выходил.

«Бавария» — ПСЖ

Когда смотреть: 7 апреля, 22:00. Прямая трансляция «Матч ТВ»

— Левандовски не играет из-за травмы, и это большая потеря. Даже в игре с «Лейпцигом» она сказывалось. Он - человек-гол. И примет, и сыграет, и отдаст, и убежит. Уровень КПД — вообще запредельный… Да, «Лейпциг» «Бавария» обыграла и без него. Но свосем другое играть с ПСЖ. «Баварии» будет непросто.

ПСЖ сейчас обжёгся об «Лилль», Неймар психовал, но у них есть очень хорошие футболисты — Мбаппе, Ди Мария и так далее, — чьё индивидуальное мастерство может решить исход встречи. Конечно, их очный финал будут вспоминать. Это и было совсем недавно. Если ПСЖ пройдёт «Баварию», можно замахнуться на чемпионство. А не пройдут — следующий сезон и ещё 300 миллионов положите! (смеётся).

«Порту» —«Челси»

Когда смотреть: 7 апреля, 22:00. Прямая трансляция «Матч. Футбол 1»

— Очень равные команды. «Челси» получил ложку дёгтя от «Вест Бромвича», который за весь первый круг пять не забил, а тут в одном матче получилось. И вообще, во всех играх, которые мы сейчас разбираем, что-то неординарное произошло.

«Порту» крепкая, мастеровая команда. Они понимают, что дома у них есть шанс. Они будут кусаться, цепляться за ничейный результат, а может и выиграют ещё. Им кровь из носа надо выигрывать. Они тот соперник, который может сыграть по результату. Если дома выиграют, то в Лондоне могут не уступить. Но нацеливаемся на ничью, — рассказал Александр Мостовой «Комсомольской правде»