Сергей Жигунов и губернатор Александр Цыбульский обсудили проведение в Архангельске фестиваля художественных фильмов «Сполохи»

Президент фестиваля «Сполохи», режиссер Сергей Жигунов. Фото: Инстаграм губернатора Александра Цыбульского.

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Сполохи» переезжает из Южно-Сахалинска в Архангельскую область. Планируется, что масштабный кинофорум пройдет в Архангельске в августе 2021 года. Вопросы его организации президент фестиваля, режиссер Сергей Жигунов 5 апреля обсудил с губернатором региона Александром Цыбульским.

- Когда-то фестиваль многосерийных художественных фильмов проходил в Архангельске, последние несколько лет он проводился в Южно-Сахалинске под другим названием - «Утро Родины». Мне кажется, пришло время вернуть «Сполохи» на историческую родину и провести их здесь, на архангельской земле, - рассказал губернатору Сергей Жигунов.

Александр Цыбульский отметил, что рад возвращению фестиваля, который станет большим культурным событием не только для Поморья, но и для всей страны.

- Я много хороших отзывов слышал о фестивале «Сполохи» и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними. Конечно, мы очень рады тому, что фестиваль вернется в Архангельск, уверен, что он доставит удовольствие северянам, - подчеркнул глава региона.

Один из важных вопросов, которые обсудили Сергей Жигунов и Александр Цыбульский, - выбор площадки для проведения фестиваля. Режиссер осмотрел несколько локаций и признался, что очень впечатлен увиденным. Раньше, когда «Сполохи» еще проводились в Архангельске, с выбором места возникали трудности: мероприятие федерального уровня требует больших пространств. Но сейчас в Архангельске появилось сразу несколько площадок, которые смогут вместить всех зрителей.

- Когда проводили фестиваль в прошлые годы, площадок не хватало, было трудно разместить необходимое количество активностей, такой площадки, как например, театр драмы, у нас не было, - поделился впечатлениями Сергей Жигунов. - С удивлением смотрим на эту роскошь и очень рады за архангелогородцев.

Глава региона Александр Цыбульский обсудил с Сергеем Жигуновым организационные вопросы проведения кинофорума​ за чашкой чая. Фото: Инстаграм губернатора Александра Цыбульского.

Организаторам фестиваля еще предстоит решить, где и как провести церемонию его открытия. По словам Жигунова, событие будет транслироваться по федеральным каналам, и у кинофорума будет много зрителей. Организационный комитет фестиваля «Сполохи» возглавят советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

- Очень рад, что мы возвращаемся на архангельскую землю. В Архангельске очень благодарный зритель, и я признателен за это. Хотел бы, чтобы в этот раз всё получилось в том же объеме и, может быть, даже лучше, интереснее, - отметил Сергей Жигунов.

В этом году гостей и участников фестиваля многосерийных фильмов ждет немало сюрпризов. Главный из них — конкурсный показ современных сериалов, вышедших на экраны в 2020 году. Технические возможности современных кинотеатров позволяют показывать их, как художественные фильмы. Учитывая, что большинство громких сериальных новинок идут на платных телеканалах, для многих зрителей их показы станут премьерными.

Фестиваль «Сполохи» проводится сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Приз зрительских симпатий». Во внеконкурсной программе кинофорума планируются лекции, мастер-классы, концерты. И, конечно, зрителей ждут встречи со звездами российского кино. В рамках программы «Имена» известные режиссёры лично представят свои картины.

Сергей Жигунов напомнил, что 3 сентября состоится всероссийская акция «Великое кино великой страны». И в этом году столицей этой акции станет Архангельск. Отдельной частью фестиваля станет программа «Киноцитаты на улицах города». Жителям Архангельска подарят яркий проект, который украсит улицы столицы Поморья на многие годы. На стенах типовых многоэтажек изобразят любимых героев советских и российских фильмов с крылатыми фразами из них. Необычные арт-объекты будут подписаны подлинными автографами режиссеров и актеров фильмов.