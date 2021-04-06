Сергей Жуков нежно поздравил с 20-летием живущую в Америке дочь

Сергей Жуков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков - отец четверых детей. Старшая дочь артиста Саша вместе с мамой живет в США. Накануне девушка отметила 20-летие. В Инстаграме артист трогательно поздравил дочку с днем рождения. Сергей опубликовал фотографию именинницы и посетовал, что в этот день не может быть рядом с ней. Артист признался, что очень скучает и ждет встречи с Сашей в Москве.

На снимке Александра, одетая в джинсовую куртку, позирует на фоне солнечного голубого неба.

- Сашенька! 20 лет! Пытаюсь проснуться, но я не сплю... 20 лет! Есть только одно неподвластное времени обстоятельство — моя безусловная любовь к тебе все эти 20 лет! Сашенька, где бы ты нм находилась, знай, что никакие расстояния не могут помешать папе любить и чувствовать своего ребенка... Я скучаю, я тебя люблю, и хочу, чтобы ты знала, что вся наша семья, все твои братья, сестра, бабушка, все мы очень ждем нашей скорой встречи! Я поздравляю тебя с днем рождения и посылаю тебе самые невероятные волны любви, добра и счастья! – написал Сергей.

Солист группы "Руки вверх!" поздравил с 20-летием дочь Сашу. Фото: Инстаграм.

Саша родилась в первом браке артиста. На заре своей карьеры лидер группы «Руки вверх!» переехал в Тольятти, где начал встречаться с дочкой вице-президента компании «АвтоВАЗ» Еленой Добындо. Правда, сначала они общались как друзья. И только когда Жуков переехал в столицу, их приятельские отношения переросли в любовь. Молодые люди поженились, вскоре у них появилась Сашенька.

Но семейная жизнь не заладилась. Сергей уделял больше времени работе, чем семье: он хотел добиться успеха и впечатлить влиятельного тестя. Жена же постоянно ревновала его к поклонницам. Тогда «Руки вверх!» были на пике популярности, и девушки обожали симпатичного музыканта. На съемках программы «Судьба человека» Сергей вспомнил, что как-то утром не смог открыть дверь своей квартиры, потому что на коврике спала незнакомая девушка. Поклонница провела на лестничной клетке всю ночь в надежде увидеть своего кумира.

- Она осталась там и терроризировала Лену, – рассказывал музыкант. - Участковый приходил, жена выходила с ружьем... Лене постоянно угрожали, обещали облить кислотой.

Саша родилась в первом браке артиста с дочкой вице-президента компании «АвтоВАЗ» Еленой Добындо. Фото: кадр видео.

Через четыре года брака у Елены лопнуло терпение, и она потребовала развода. Музыкант тяжело переживал расставание с женой и разлуку с дочкой. После развода Елена Добындо переехала в Америку, где получила работу детского психолога. Она вышла замуж во второй раз за бизнесмена Александра Дорошко, которому родила четверых детей. Сашу воспитывал отчим, однако девочка никогда не теряла связи с отцом.

Сейчас девушка живет в Чикаго, она стала актрисой. Саша несколько лет играла главные роли в русском детском театре Людмилы Шайбл, затем год работала в американском Lookingglass Theater. Когда Сергей Жуков приезжал в США, они вместе с дочкой выступали на одной сцене.

Сейчас жуков счастлив во втором браке с певицей Региной Бурд. Фото: Инстаграм.

Пережить развод Сергею помогла новая любовь: в 2007 году он женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Роман между Сергеем и Региной разгорелся во время совместных концертов. Ради семьи певица оставила карьеру и всю себя посвятила мужу и троим детям.