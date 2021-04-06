Количество нелегалов на американо-мексиканской границе превысило все мыслимые пределы

Задержания нелегалов на южной границе США побили рекорды пятнадцатилетней давности. Фото: REUTERS

Кризис на южной границе США продолжает нарастать как снежный ком: согласно документам, опубликованным New York Times, только за март пограничники задержали на 70% больше нелегалов, чем месяцем ранее.

NYT утверждает, что мартовские задержания побили рекорды пятнадцатилетней давности.

Число несовершеннолетних мигрантов, прибывших в США без сопровождения взрослых, за месяц выросло как минимум вдвое и составило почти 19 тысяч человек. По оценкам погранслужбы, это в четыре раза больше чем за март прошлого года.

Специальные приемники и камеры временного содержания переполнены, дети находятся в условиях антисанитарии, о соблюдении мер эпидемиологической безопасности речь не идет вовсе.

В то же время, для журналистов места содержания несовершеннолетних нелегалов в приграничных районах США до сих пор являются запретной зоной, в администрации Байдена упрямо не признают кризис, а ответственная за решение проблемы вице-президент Камала Харрис наотрез отказывается говорить с прессой по любым вопросам, касающимся нелегалов.