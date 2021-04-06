Жилые районы в разных городах России озеленят «Пятёрочка» и «Чистая линия»

Новые деревья, кустарники будут высажены и разбиты клумбы в трех районах России, которые победят в народном голосовании. Кроме того, участники акции смогут выиграть призы для ведения более экологичного и здорового образа жизни.

«Одна из ключевых ценностей «Пятёрочки» - забота о сообществе. - считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Забота не только об обеспеченности наших гостей свежими и вкусными продуктами по низким ценам, но и об их окружении. Мы хотим, чтобы дворы, улицы и скверы стали еще более уютными, зелеными и живописными. Уверен, что благодаря нашей новой акции с брендом «Чистая линия» мы сможем сделать жизнь наших гостей немного лучше – зеленее, экологичнее, чище и комфортнее».

В акции участвуют 30 городов России, на выбор для голосования представлено несколько районов в каждом из них. Это могут быть ваши любимые улицы, скверы, парки и даже дворовые территории. Если вы готовы внести свой, персональный вклад в благоустройство и озеленение своего района, вам нужно проголосовать за него на странице акции https://www.promonado.ru. Голосование уже стартовало и продлится по 30 июня. В трёх районах, набравших наибольшее количество голосов по итогам, организаторы сделают генеральную уборку территории, посадят новые деревья и кустарники, оформят клумбы, установят скамейки для отдыха. Эти места вы не узнаете!

«Эта акция и многие другие направления нашей деятельности являются частью глобальной стратегии «Позитивная красота» компании Unilever, в портфель которой входит бренд “Чистая линия”, - подчеркивает Ирина Антюшина, директор по коммуникациям и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Белоруссии. - В рамках стратегии мы взяли на себя обязательство способствовать защите и восстановлению 1,5 миллиона гектаров земли, лесов и океанов к 2030 году. Это больше, чем требуется для выращивания возобновляемых ингредиентов, используемых для производства косметических продуктов Unilever по всему миру».

А еще участники акции смогут выиграть призы - электросамокаты, велосипеды, увлажнители воздуха и моющие пылесосы. Благодаря им жизнь становится более экологичной, здоровой и чистой. Призы будут разыгрываться еженедельно! Для участия в розыгрыше достаточно в период акции приобрести любой продукт косметического бренда «Чистая линия» в магазине торговой сети «Пятёрочка» или через приложение «Пятёрочка Доставка» и зарегистрировать свой чек на сайте.

И это еще не все «плюшки». За каждый приобретённый продукт из линейки «Natura» на карту программы лояльности «Выручай-карта» гостю будет зачислено 50 баллов. А это – 50 рублей!

Полные условия, сроки акции, адреса магазинов доступны на сайте https://www.promonado.ru/.