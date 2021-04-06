Нефть Чаяндинского месторождения пойдет в ВСТО по современному нефтепроводу

Компания «Газпром нефть» запустила систему транспортировки нефти с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Завершение строительства инфраструктуры промысла позволит компании сдавать в ВСТО до 1,5 млн тонн нефти ежегодно. Ввод в эксплуатацию нефтепровода протяженностью свыше 70 км повысил качество и скорость транспортировки углеводородов, которые ранее вывозились с помощью автотранспорта.

Проект выполнен в соответствии со всеми стандартами экологической и промышленной безопасности. С учетом сложного рельефа местности и экстремальных природно-климатических особенностей региона нефтепровод построен в подземном исполнении. Для исключения влияния на многолетнемерзлые грунты при строительстве использовались теплоизолирующие материалы. В проекте использовались трубы российского производства.

«Нефтяные оторочки – важная часть ресурсной базы, на которой работает «Газпром нефть». После 2023 года на их долю будет приходиться порядка 10% от общего объема добычи углеводородов компании. Мы продолжаем создание инфраструктуры для освоения Чаяндинского НГКМ — одного из крупнейших месторождений Восточной Сибири — где в будущем планируем добывать до 3 млн тонн углеводородов в год, увеличивая поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Сегодня «Газпромнефть-Заполярье» завершает строительство блочно-модульной установки подготовки нефти, компрессорной станции и других производственных объектов на Чаянде. Пиковый уровень добычи на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения составит около 3 млн тонн нефтяного эквивалента ежегодно.

«Увеличение отгрузок по направлению ВСТО - один из приоритетов развития экспортных поставок «Газпром нефти» с использованием трубопроводного транспорта, - отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - Ввод нового трубопровода позволит нам увеличить поставки по ВСТО до 1,5 млн тонн нефти. Наша система планирования и оценки эффективности поставок позволяет создавать оптимальную логистическую схему с использованием наиболее эффективного способа транспортировки углеводородов для каждого месторождения».

Напомним, промышленная добыча нефти на Чаяндинском НГКМ началась в ноябре 2019 года. Сегодня эксплуатационный фонд «Газпромнефть-Заполярья» составляет 17 скважин. В перспективе планируется пробурить еще 37 высокотехнологичных горизонтальных скважин «фишбон» (англ. fishbone – «рыбья кость») - это многоствольные конструкции с особой траекторией, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления, что повышает охват нефтенасыщенных участков пласта.