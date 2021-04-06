«Автономера — это не паспорт, подделать их ничего не стоит»: почему в России лихачам все сходит с рук

Эксперт рассказал о автомобильных регистрационных знаках и возможности их подделки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КАЗУС БИЛА

Ситуация с скандальным 25-летним блогером на иномарке с фальшивыми номерами, устроившим серьезную аварию в центре столицы, многих заставила задуматься об уровне контроля на наших дорогах. Есть ли проблемы с «левыми» регистрационными знаками? И как с этим бороться?

Московский Дептранс заявил, что номера на машине Эдварда Била были подложными, а в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) журналистам уточнили, как именно этот горе-водитель смог за три месяца собрать 566 штрафов, большая часть из которых за превышение скорости более, чем на 100 км/ч:

- Регистрационная карточка автомобиля была изменена таким образом, что автомобиль получился, как бы сказать, без владельца, на которого можно выставить штраф, – объяснил Александр Евсин, начальник ситуационного центра ЦОДД.

За эти самые поддельные номера, которые позволяли блогеру безнаказанно гонять по транспортно загруженному городу России с превышением скорости вдвое, ему ничего не грозит.

Резонансная авария на Садовом кольце. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ПОЙМАТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ДОВОЛЬНО СЛОЖНО И КАМЕРЕ, И ИНСПЕКТОРУ

- Это ему стоило бы лишения прав (по ст. 12.2 КоАП РФ на срок от 6 месяцев до 1 года, - Ред.). Но его лишили прав до этого. И мы попадаем в ситуацию замкнутого круга, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов. - Однако Москва находится в зоне активной фото-видеофиксации на дорогах, поэтому сильно удивляет, как человек так долго может ездить по поддельным номерам?

По словам Ломанова, распространены два варианта езды с поддельными номерами. Полностью поддельные регзнаки и дубликаты. Это пока редкость. Второй случай, когда два примерно одинаковых автомобиля ездят с одним и тем же номером, более часто встречается. Когда машины-близнецы появляются на двух камерах в разных районах Москвы, то все это фиксируется. Однако примеров борьбы с этим, каких-то дел мы не видим. Что касается первого случая, то изготовить автономера на удивление просто и дешево.

- Нет ничего проще того, чтобы подделать госномер. Стоит он 1500 рублей. Это ничем незащищенная металлическая табличка, железяка. Она сделана на официальном станке, который делает такие же официальные номера. Мы же не знаем о чистоплотности работающих там людей. Почему они не могут сделать какой-то заказ налево? Даже школьники ставят левые номера и катаются по районам - ничего не изменилось. У блогеров это на чуть более высоком уровне. Поддельные номера были и в советские годы. Тем более это может быть дубликат. А его сегодня можно выполнить официально. Если я, например, потерял свой номер или у меня его утащили, я никуда не обращаюсь, иду и делают дубликат. А кто-то ездит на моих номерах.

Виновник аварии - 25-летний блогер Эдвард Бил. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«ЛЕВЫЕ» НОМЕРА УНИЧТОЖИТ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ID

Поддельные номера всегда были и будут, убежден наш собеседник. Какое-то количество все равно будет присутствовать на дорогах. На угнанные машины ставят поддельные номера и уезжают в другие регионы и никто их по дороге не останавливает.

- Это не первоочередная проблема, - продолжает он. - Есть процент криминала, он всегда есть и будет. Процент угонов, ради которых номера подделывают, снижается за счет того, что машины становятся защищеннее, система более точная, а ГАИшники пишут не на бумажке, а заносят данные в электронные базы. И система будет совершенствоваться. Подождите, сейчас начнется чипование автомобилей, уже ЭРА-ГЛОНАСС стоит в каждом десятом авто. Пройдет лет 15-20, у каждого авто будет персональный ID-знак и проблема исчезнет. Ведь лет 30 назад подделать водительское удостоверение ничего не стоило, теперь любая база данных выясняет, что это «липа». То же будет с номерами и угонами.

Автоэксперт подчеркивает, система фото-видеофиксации приносит пользу, например, снизилось число ДТП по вине превышения скорости. Но все-таки нужно возвращать инспекторов на дороги.

- Повышать штрафы, вводить новые виды правонарушений бессмысленно. Надо увеличивать количество реальных экипажей ДПС на улицах по крайней мере крупных городов. Боязнь езды по поддельным номерам, которые камера не замечает, возрастет в разы, - считает он. - Оплата штрафа нажатием одной кнопки в телефоне — это одно. Общение с инспектором отдела профилактики правонарушений — совершенно другое. В советские годы была некая боязнь перед сотрудником ГАИ, а сейчас водители чуть ли не орут на них. В Европе же как сотрудник полиции сказал, так и будет. Даже если ему не понравилась обувь, в которой вы управляете машиной, вас могут отстранить от вождения. У нас же коррупционная составляющая в какой-то момент дошла до пика, пришлось разбираться и нанимать новых людей. Сейчас коррупция со стороны ГАИ, на мой взгляд, невысокая.

Надо увеличивать количество экипажей ДПС на улицах крупных городов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати

О НОМЕРАХ «ВОВАН» И С БУКВОЙ «D»

Вопреки слухам, номерных знаков с буквой D не существует.

- В России никогда не выдавались номера с буквой D. Мы используем на современных знаках только те буквы, которые есть и кириллице, и в латинице (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, - Ред.). Если вы изменяете написание номерного знака, то это считается подделкой номерного знака, - сказал Андрей Ломанов.

Что касается номеров, которые полностью состоят из букв, например, «ВОВАН» или «ЛИХАЧ», «БУЛОЧКА», то таковые тоже не считаются госномерами.

- Это не номера, это таблички. Заказать их можно, но они не будут считаться государственным номерным знаком для автомобиля. Это табличка для калитки на даче. И, если вы замените на эти таблички автономера, то можно лишиться прав, а машина окажется на штрафстоянке, - комментирует эксперт.

Напомним, как уже писала «Комсомолка», с 2022 года автомобильные номера можно будет купить на госаукционе по начальной цене от 5 тыс. руб до 10 млн. руб за штуку. Этот законопроект предполагает и возможность наследования номерных знаков.