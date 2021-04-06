На горизонте маячит фотоконкурс "Маяки России -2021"

На открытый Всероссийский фотоконкурс "Маяки России-2021", который проводит Минобороны России, поступило уже 139 заявок от авторов.

На открытый Всероссийский фотоконкурс "Маяки России-2021", который проводит Минобороны России, поступило уже 139 заявок от авторов.

- Организатор фотоконкурса - главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. Соорганизатором Конкурса является Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что конкурс проводится для привлечение внимания к истории развития маячного дела в России и "воспитания бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитания патриотизма через искусство фотографии".

Талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии Минобороны планирует поддержать.

Организаторы конкурса не ограничивают число участников: в первом этапе конкурса, который проходит по 1 августа 2021 года могут принимать участие граждане России, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы и даже несовершеннолетние с разрешения родителей.

Темы для работ две: "святыни морей" и "смотрители маяков. Предварительный отбор работ пройдет с 2 августа по 10 сентября, а финал с 11 по 24 сентября 2021 года.

- Синхронно с проведением Конкурса в Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" начала работу выставка "Маяки России". На экспозиции в библиотеке филиала представлено более 30 изображений маяков большого формата, что позволяет гостям виртуально "побывать" на маяках, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Цель выставки – изучение и популяризация маячного дела, - рассказали в Минобороны России.

Выступивший на открытии выставки инспектор группы инспекторов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Цуркан подчеркнул важность изучения и сохранения маяков как объектов морского наследия.

Маяки древнейшие сооружения, которые продолжают верно служить мореплавателям - предупреждают их о приближении берега. В море может произойти всякое, и отказы в работе навигационной системы - дело обычное.

Протяженность береговой линии России почти 40 тысяч километров. А потому, от Камчатки до Калининграда можно найти сотни сохранившихся маяков. Большей частью они были перестроены после повреждений полученных в годы Великой Отечественной войны, многие закрыты или переведены на автоматическую работу. Но сохранились и те, что были построены в начале 19-го века. В некоторых даже работают старинные светооптические аппараты с красным огнем, свет которых виден в море на десятки километров.