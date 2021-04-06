Говорим одно, а пишем другое

И в шутку, и всерьез. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 апреля в некоем веселом издании я напечатал мнимое интервью с выдуманным лингвистом, профессором Василием Петуховым, где Петухов, вещая о грядущей реформе правописания, говорит, что слова «ноч, доч, дич» и т.п. будем писать без мягкого знака. «деревяный, оловяный...» с одной «н». «Нежалею, незову, неплачу» и прочие глаголы - вместе с «не».

- Попробуйте, - говорит мне лингвист, - произнести «дочь, дичь» с мягким знаком и без него. Получится одно и тоже. Попробуйте «не жалею, не зову...» прочитать раздельно, получится вообще глупо и смешно, точно также, если вы слова «русский, аттестат, профессор, корреспондент» будете произносить согласно правописанию, то есть с двойными согласными. А если мы «професор» проговариваем с одной «с», зачем писать вторую «с»? Русское правописание очень сложное для детей и для иностранцев, тем оно тех и других отталкивает. Упрощенная форма избавит от надобности зубрить нелепые правила, типа «частица НЕ с глаголами пишется раздельно». Однако же «Ь» останется, где он необходим, например, «мать, конь, лень...».

Несмотря на 1 апреля, интервью вызвало бурю нешуточных споров. Его перепечатали в сетях. Большинство читателей негодуют. Русофилы ругают страшно профессора Петухова, несмотря на его благородную, правильную фамилию. Иные называют профессора продажным приспешником Запада. Другие требуют выгнать его из страны поганой метлой, третьи требуют заточить в психушку на пожизненное лечение!

На слух трудно различить, какой разделительный знак стоит в слове. Фото: Shutterstock

Но я, посмеявшись вдоволь, теперь вот всерьез задумался: за что так облаяли Петухова, как в свое время большевиков, отменивших «Ъ», там, где он не имеет смысла. Русские эмигранты, известно, до скончания дней своих писали «Въ нашъ городъ прибылъ посолъ изъ Франции». Вряд ли ныне кто-то печалится по отмене «Ъ». Только «Война и мир» после отмены «Ъ» сократилась на 70 страниц! А это огромная экономия бумаги, леса, энергии, времени в масштабах газето- книгопечатания по всей стране. А если внять профессору Петухову и устранить нелепые, по его мнению, двойные согласные и «Ь», там, где то и другое только мозолит глаз и не читается, опять экономия колоСальная.

Но я не настаиваю, не будучи лингвистом. У меня лишь простой вопрос к специалистам. Может кто-то мне объяснить логически надобность «Ь», например, в конце слова «молодежь»? Пояснение, что «Ь» нужен для обозначения женского рода не принимается. Это я и без «Ь» знаю и уж не спрашиваю, кто и зачем решил, что это слово женского роду племени? Ну да ладно, пусть будет женского. Но хотелось бы видеть логику. А с логикой в языке у нас полный швах. Вот кто и зачем решил, что «дуб» есть мужского рода, а «лиственница» женского, притом, что лиственница прочнее и выносливее дуба. Я, право, не понимаю, если выдумали «Ь», скажем, в слове «ночь», то почему же в «ночЬка» он не стоит? Как мне узнать, что «ночка» тоже женского рода? И как мне жить без этого знания?

Итак, я серьезно готов поставить ящик молдавского коньяка тому, кто убедительно мне докажет необходимость мягкого знака в конце слова «молодежь».

Я за то, чтобы язык наш русский был ясен каждому и в работе прост, как автомат Калашникова. Тогда иностранцы его освоят, и может, полюбят даже. А то нас все больше не понимают даже на самых высоких уровнях.