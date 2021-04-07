Мать жениха узнала в невесте на свадьбе давно потерянную дочь

Свадьба обернулась сценой в лучших традициях семейных мелодрам.

Свадьба дело эмоциональное, и плачущие от избытка чувств родственники на церемонии не редкость. Но мать жениха в китайском городе Сучжоу стояла в слезах не от радости — женщина была шокирована, ведь в невесте она узнала… собственную дочь. О необычайном происшествии сообщает газета Oriental Daily.

20 лет назад у китаянки пропал ребенок. Она обращалась в полицию, писала в газеты, даже пыталась организовывать поисковые отряды — все без толку. И вот, каково же было ее удивление, когда она 20 лет спустя после тех трагических событий увидела невесту своего сына. На девушке было красное подвенечное платье — по китайским, а не европейским традициям. А из рукава выглядывало родимое пятно. Точно такое было у потерянной дочери китаянки.

Женщина поняла, что нужно действовать аккуратно. Она подошла к родителям невесты и напрямик поинтересовалась:

- Ваша дочка приемная?

Те опешили. Ведь об этом семейном секрете никто не знал. Но по полубезумному взгляду будущей родственницы они поняли, что не время играть в молчанку и во всем признались. 20 лет назад они нашли корзинку с девочкой буквально на обочине дороги.

Тогда мать пошла признаваться вновь обретенной дочери. Слезы, объятия — все в лучших традициях семейных мелодрам.

- Честно говоря, встреча с моей настоящей мамой оказалась более счастливым событием чем свадьба сама по себе, - призналась невеста.

Но когда первые эмоции схлынули, встал вопрос: как быть со свадьбой. Ведь если выяснилось, что жених и невеста на самом деле родные брат и сестра, то вряд ли им стоит жениться.

Но тут китаянка преподнесла всем гостям церемонии еще один сюрприз. Она рассказала, что после того, как лишилась дочери, взяла ребенка в детском доме и вырастила его как родного. Так что нет никаких юридических или биологических причин отменять свадьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянская семья спустя 17 лет нашла в России украденную цыганами дочку

Подтвердить родство должен тест ДНК (подробности)