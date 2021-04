COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания. Счастливы вместе?

Тем не менее мы до сих пор живем в реалиях, которые в значительной степенью определяются пандемией COVID-19. Создается иллюзорное впечатление, что все остальные заболевания отступили на второй план. Но это не так. Только за первую половину 2020 года, в России от ишемической болезни сердца умерли более 220,7 тысяч человек, что почти в 17 раз больше, чем умерших за это время пациентов с COVID-19.

Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности в мире в течение последних 20 лет, ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Более того, рост смертности от ССЗ в том числе является «заслугой» пандемии COVID-19. Чтобы проследить эту взаимосвязь нужно сначала разобраться в том, что из себя представляют ССЗ и COVID-19.

Что такое ССЗ?

Сердечно-сосудистые заболевания – это группа болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят в том числе: ишемическая болезнь сердца, болезни сосудов головного мозга, артериальная гипертония, болезнь периферических артерий, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия.

Несмотря на разнообразие проявлений ССЗ, они имеют общий механизм и сходные причины, к таким выводам в 1989 году пришли трое ученых – Ф. Мурад, Р. Фуршготом и Л. Игнарро, открывшие нарушение функции внутреннего слоя сосудов (эндотелиальную дисфункцию) и получившие за свою работу Нобелевскую премию.

Внутренний слой (эндотелий) выстилает поверхность сердечных полостей, лимфатических и кровеносных сосудов. Благодаря ему в нашем организме происходит синтез низкомолекулярных веществ, белков, он защищает ткани от различных токсических веществ, регулирует механизм свертывания крови, регулирует воспаление в тканях, контролирует расширение и сужение кровеносных сосудов и др. Все это означает, что работа эндотелия имеет решающее значение для нормального функционирования всех тканей и органов человека. А поражение эндотелия приводит к дисфункции, развитию различных тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний.

Что такое COVID-19?

COVID-19 — это коронавирусная инфекция или потенциально тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2. Исследования воздействия вируса SARS-CoV-2 на человеческий организм продолжаются, но уже сейчас в процессе наблюдения за течением болезни и процессом выздоровления можно говорить о том, что COVID-19 поражает не только дыхательную систему человека, но и другие органы – легкие, печень, почки, центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, а также сердце и сосуды.

Ученые установили, что одним из путей проникновения вируса в организм человека являются рецепторы АСЕ2, наибольшее количество которых находится на слизистых оболочках глаз, дыхательных путей, в легких. Попав на слизистую, вирус проникает внутрь клеток, разрушая их, а затем попадает в бронхи и легкие и далее в кровеносную систему. Клетки эндотелия также снабжены рецепторами ACE2. Вирус, проникая в эти клетки, частично их разрушает, распространяясь по всему организму.

Почему имеет смысл говорить о связке COVID-19-ССЗ?

Мы видим, что сердечно-сосудистая система является не только средством доставки COVID-19 к внутренним органам, но и сама страдает от вируса, а люди с ССЗ рискуют перенести заболевание в более тяжелой форме.

По данным ВОЗ смертность среди больных COVID-19 всех возрастов без сопутствующих хронических заболеваний составила 1,4%, среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 13,2%; а среди пациентов с гипертонией - 8,4% . Согласно информационному материалу Минздрава РФ ССЗ увеличивают риск госпитализации в 6 раз они являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании.

Также по ряду причин COVID-19 может спровоцировать развитие ССЗ у людей, ранее ими не страдавших. Ученые предполагают, что повреждение клеток эндотелия нарушает регуляцию свертываемости крови и как следствие образование сгустков и тромбов, что может привести к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии. Тяжелое течение болезни может стать причиной воспаления сердечной мышцы. Мощный иммунный ответ (цитокиновый шторм) также пагубно влияет на сердце и сосуды, вызывая их воспаление. Еще одной причиной развития ССЗ может стать и само лечение вируса - ряд препаратов, применяемых для лечения COVID-19, таких как лопинавир / ритонавир, интерферон-альфа, рибавирин могут увеличить риск сердечно-сосудистых нарушений.

Непрямым последствием эпидемии COVID-19 стало то, что из опасений заразиться люди с ССЗ с боятся ложиться в больницу. Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии академик Сергей Бойцов рассказал, что за время пандемии показатели плановой госпитализации по поводу ССЗ снизились на 20–50%.

Что делать?

В числе осложнений после перенесенного COVID-19 аритмия, миокардит, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, тромбообразование, повреждения сосудов. Важно понимать, что улучшение самочувствия и угасание первичных симптомов вируса – не всегда признак полного восстановления организма. Для определения состояния сосудов после COVID-19 стоит обратиться к врачу и пройти ряд обследований: клинический анализ крови, коагулограмму, липидограмму, ЭКГ, ЭхоКГ и т.д. Для реабилитации сердечно-сосудистой системы применяются витамин С, комплекс омега-6, поливитамины, общеукрепляющие средства с макро- и микроэлементами, минералами, а также ряд медикаментов, назначаемых в соответствии с индивидуальными показаниями. В некоторых случая применяется физиотерапия. Большое значение имеет соблюдение соответствующей диеты, из рациона рекомендуется исключить жирные сорта мяса, птицы и рыбы, алкоголь, сладкие газированные напитки, кофе, энергетики, крепкий чай, копчености, соленья, колбасные изделия, маринады, сдобу, выпечку, сладости, кондитерские изделия, блюда, приготовленные с использованием большого количества растительных и животных жиров.

Рекомендации относительно диеты и приема витаминов справедливы не только для людей, перенесших COVID-19, но подходят и для людей с ССЗ, и для тех, кто хочет заняться профилактикой ССЗ. Еще один рабочий вариант укрепить сердечно-сосудистую систему – прием цитаминов.

Цитамины как способ поддержать сердечно-сосудистую систему

Учитывая, что в основе ССЗ, спровоцированных как COVID-19, так другими причинами, лежит поражение клеток эндотелия, перспективным способом терапии являются препараты, способные восстанавливать структуру клетки эндотелия. В этой связи интерес представляют цитамины – средства, полученные из различных органов животных, представляющие собой сбалансированные комплексы биологически активных веществ направленного действия, включающие в себя оптимальные концентрации минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в легкоусвояемой форме, что делает их эффективными средствами для прицельного восстановления органов и тканей. Таким средством для восстановления эндотелия является Вазаламин, его компоненты получают из сосудов крупного рогатого скота. Средство представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, которые обладают избирательным воздействием на сосудистую ткань.

Как работает Вазаламин?

Вазаламин применяется в виде кишечно-растворимых таблеток предназначенных для перорального приема. В результате многочисленных исследований установлено, что усвоение пептидов и нуклеопротеинов происходит в тонком кишечнике на реснитчатой поверхности эпителия, откуда они в неизмененном виде распространяются по организму и поступают в те ткани, для которых они специфичны, без проблем преодолевая тканевые барьеры в данном случае – это клетки сосудов, включая клетки эндотелия. Вазаламин обеспечивает клетки эндотелия оптимальным «рационом», позволяя им быстрее регенерировать и нормализовать выполнение своих функций. Вазаламин не имеет противопоказаний и может использоваться как в рамках комплексной терапии, так и самостоятельно.

Выводы

Заболевания сердечно-сосудистой системы опасны не только сами по себе, но являются фактором риска перенесения в более тяжелой форме других заболеваний, это наглядно показывает опыт пандемии COVID-19. Поэтому очень важно заниматься профилактикой развития ССЗ и не пренебрегать поддерживающей терапией в случае их наличия. Также важно помнить, то ССЗ далеко не всегда проявляются сразу и после перенесенного COVID-19 помочь сердечно-сосудистой системе восстановиться.

