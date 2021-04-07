Чем грозит нам нашествие "Людей с киноаппаратами"

Благодаря камерам на телефонах все стали видеооператорами и режиссерами. Фото: Unsplash/Dmitriy Tyukov

Наш мир любопытно развивается. То, что было одним на всех - со временем появляется у каждого, а потом - меняет мир. Так, например, часы. Когда-то были одни на площади. Потом часами на руке обзавелся каждый. То же телевизор, прошедший путь от кинотеатра одного на всех, до экрана в кармане каждого или телефон.

То же самое касается социальных ролей и умений. Когда-то читать умел дай бог один человек на деревню. Считается, что двадцатый век высвободил чтение и читателями стали все. В свою очередь двадцать первый век - высвободил письмо.

Благодаря блогам и соцсетям, все кругом стали писателями. Дискуссии, хорошо это или плохо, постоянно ведутся, но здесь я хочу сказать пару слов не о писательстве, а о режиссуре. Это следующий виток развития событий. Ведь благодаря наличию айфонов уже сейчас все становятся не просто операторами, а режиссерами.

К чему это приводит.

Режиссер - это власть. Когда человек рядом с нами достает телефон и начинает снимать, трудно не подчиниться его воле. Трудно противостоять ему А еще труднее не подчиниться, если начинает работать много режиссеров. Даже если ты не хочешь, ты все равно будешь играть то, что захочет от тебя этот коллективный режиссерский разум.

Мы уже писали об инциденте со старушкой в метро.

В двух словах. Полицейский задержал женщину с собакой за попрошайничество в метро. В действо вмешались люди с айфонами, снимающие на видео. В итоге в ряде блогов история стала выглядеть таким образом: "Полицейский, довел до сердечного приступа пенсионерку за то, что та была без маски" (как вариант - "За то, что та была с собакой"). В тексте событие подается как достижение гражданского общества, помешавшего полицейскому совершить произвол и вставшее на защиту пенсионерки.

Мы с коллегами видели иное развитие дела. Профессиональная побирушка попрошайничала с собакой на "Боровицкой". И ладно бы просто попрошайничала, но она очень неудобно встала. Был час пик, куча народу, она заняла место в проходной арке. Теснота. Рельсы. Собака. Ну и отсутствие маски, конечно.

Полицейский просит пройти гражданку за ним. Хочет увести ее. Дама с собачкой не хочет. Собачка гавкает. И в этот момент вмешиваются пассажиры с айфонами. Они начинают не просто снимают происходящее, они подсказывать женщине с собакой, что она должна делать.

Поразительнее всего, как четко дама с собачкой стала следовать советам снимающих. Она не подчинилась полицейскому, но НЕОЖИДАННО подчинилась коллективной воле множества режиссеров. Она стала актрисой.

Сначала кто-то крикнул ей "беги". Огрев полицейского сумкой, та побежала. Служитель порядка схватил ее за руку.

Коллективные режиссеры возмутились: как так, он распускает руки.

- Она побирается с собакой, - принялся оправдываться милиционер.

Коллективные режиссеры возразили, что собака добрая и не кусается, а побираться дама не может, так как она хорошо одета.

"Я просто шла с собакой", - стала голосить виновница торжества, снова согласившись с общественным разумом

Далее прозвучало предложение: "Кто-нибудь, остановите этого человека". (Имелся в виду полицейский).

На предложение откликнулась невесть откуда взявшаяся пьяная гражданка. Она стала запрыгивать на полицейского сзади, стараясь поцарапать.

Он замахнулся на гражданку.

Это было действо, которое ждали операторы. Плохой полицейский шаг за шагом усугублял свои позиции.

Поразительно! Сам того не желая, он тоже стал следовать отведенной ему роли.

Далее наступила скука. Какая-то игра в ладушки. Мент потягивал руки, бабка молотила его сумкой. Пьяная женщина визжала непристойности.

Операторам требовался новый экшн. "Сейчас ей станет плохо!" - подсказал кто-то.

Услышав это, побирушка тут же перестала колотить, прислонилась к стене и забилась мелкой дрожью.

- Сердечный приступ, - поставили диагноз операторы. - Сволочь. Довел женщину.

Снимающие стали повторять на разные голоса мантру: "скорую, скорую срочно".

Однако среди людей с киноаппаратами скорую НЕ ВЫЗВАЛ НИКТО.

Они просто делали фильм. В данный момент им требовался голос за кадром, и они этот голос организовали.

Скорую вызвал напарник полицейского.

Снимающие разошлись, когда приехали врачи. К слову, никакого приступа у дамы не было. Она попыталась слинять, но уже с врачами и полицейскими ее проводили в отделение, хотя это никто не снимал. Коллективный ролик закончился раньше. На эффектном моменте припадков под крики "Доктора! Он довел ее". Правило монтажа велит отсекать все лишнее и ненужное.

И что я тут хочу сказать.

Во-первых, это поведение не гражданского общества, а общества с киноаппаратом. Имела место очень удобная и безопасная ситуация, которую можно было срежиссировать.

Во-вторых. На самом деле, толпой двигало не желание помочь женщине, а пусть даже подсознательное, но желание управлять ситуацией и создать как можно больше действия на коротком промежутке времени. Удивительно ведь, что все было срежиссировано изначально сначала на героиню, побирающуюся в метро, стуканули. То есть, к полицейскому подошел пассажир, один из участников этого общества, и сказал: там на платформе просит милостыню женщина с собакой.

Милиционер пошел. Увидел побирушку. Стал ее уводить.

Толпа решила, что ситуацию можно повернуть в другом ключе. Негодяй-милиционер обижает старушку.

Искусство началось. Ведь неслучайно у него один корень со словом "искусственный".

Пассажиры с радостью принялись режиссировать это кино. Благо, что старушка оказалась послушной и неплохой актрисой.

При этом я неоднократно была свидетельницей странных и неприятных случаев в том же метро, когда пассажиры не вставали на защиту явно обижаемого человека. Когда амбал, входя в вагон, так шарахнул тетку у дверей, что она отлетела в противоположный конец. Толпа молчала. Боялась амбала. Плюс, как укорили женщину, вы сами виноваты, зачем стоять на проходе.

Когда старушка попросила молодого человека уступить место, а он ответил ей нагло: а я не хочу.

Толпа молчала. Молодой человек выглядел вызывающе и с ним предпочли не связываться.

Когда пьяная компания, сидя на противоположной скамейке, стал докапываться до девушки, читающей книжку и вырывать эту книжку. Толпа делал вид, что ничего не видит. Девушке пришлось выйти.

В ситуации в метро люди с камерами стали защищать женщину с собачкой от полицейского именно потому, что знали: им ничего не угрожает. Полицейский не является источником агрессии. Поэтому вполне можно поиграть во что угодно. Хоть в Дзигу Вертова.

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