В Казахстане обеспечили конструктивный диалог власти и общества

Фото: с сайта www.akorda.kz

В структуре Министерства внутренних дел Республики Казахстан укреплена штатная численность подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия. Об этом в сети Facebook сообщил казахстанский журналист и блогер, член Национального совета общественного доверия (НСОД) Максим Рожин.

Он напомнил, что в своё время этот вопрос подняла член совета, известный казахстанский эксперт Гульмира Илеуова. В республике ежегодно регистрируется более 2,5 тысяч преступлений против женщин, в том числе с летальным исходом.

И при этом штат подразделений МВД по защите женщин и детей от насилия был сокращён вдвое.

И вот в конце февраля этого года на V заседании НСОД президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что «решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций», дал поручение обеспечить защиту прав женщин и детей. В результате 19 марта 2021 года приказом министра внутренних дел штатная численность подразделения по защите женщин от насилия увеличена на 129 единиц. В свою очередь численность подразделения по делам несовершеннолетних и защите детей расширена почти в два раза - на 448 единиц», - пишет Максим Рожин.

«Точечная, адресная, акцентированная работа»

Надо отметить, что в последние годы в целом законодательство в Казахстане активно либерализируется. Осенью прошлого года Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах и отмене смертной казни в стране. Но есть ряд тяжких преступлений, по отношению к которым общественность требует от власти нулевой терпимости.

В начале апреля заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан Алексей Милюк провёл брифинг, на котором рассказал, как в стране ужесточается законодательство в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. «Введены запреты на условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности, досрочное освобождение педофилов. Введена ответственность за несообщение работниками образования, здравоохранения и социальной защиты информации о фактах нарушения прав несовершеннолетних в правоохранительные органы. Увеличены сроки наказания за изнасилование и насильственные действия сексуального характера детей от 12 лет до пожизненного заключения с исключением права на примирение. Предусмотрено до 6 лет лишения свободы лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - проинформировал Алексей Милюк.

По его словам, в законодательство Казахстана также внесены поправки, ужесточающие наказания за торговлю несовершеннолетними преступной группой и незаконный вывоз несовершеннолетнего за пределы республики. Ужесточена ответственность за убийство малолетнего, доведение его до самоубийства, вовлечение несовершеннолетних в уголовные правонарушения, антиобщественные действия, а также в проституцию. С декабря прошлого года предусмотрено содержание педофилов в учреждениях максимальной безопасности без права на помилование и досрочное освобождение.

«Эти и другие меры, прорабатываемые при активном участии институтов гражданского общества, заинтересованных государственных органов, должны, на наш взгляд, способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей и снижению уровня правонарушений», - резюмировал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана.

Фото: с сайта www.akorda.kz

Коллективный координатор

Меры по повышению уровня социальной защиты граждан стали частью широкого спектра реформ, «коллективным координатором» которых стал созданный в 2019 году Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан (НСОД). Его задачей является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе обсуждения с представителями гражданского общества, проведение общественной экспертизы государственных программ и нормативных правовых актов, рассмотрение стратегических проблем с учётом мнения граждан, обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

Одним из плодов работы Национального совета общественного доверия можно считать изменения в законе о выборах, согласно которому в списках партий-участниц предусмотрена обязательная 30-процентная квота для женщин и молодёжи. Депутаты действующего парламента избирались в январе этого года уже по этому закону.

Одновременно с этим в Казахстане последовательно выстраивается модель «Слышащего государства», призванного эффективно реагировать на вызовы времени и проблемы общества, помогать активным гражданам воплощать в жизнь принципы социальной справедливости. Учреждая НСОД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия. В Совет войдут представители всего общества, включая молодёжь. Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается её главная миссия. Только так можно укрепить единство нации и стабильность в стране».

Необходимым условием единства нации и стабильности является государственная забота об уязвимых социальных группах. Вот лишь некоторые шаги в этом направлении, предпринятые в Казахстане в последние годы.

26 июня 2019 года был принят указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому правительству и Национальному банку поручено погасить в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по кредитам малообеспеченных граждан. В эту категорию вошли многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами или потерявшие единственного кормильца, а также 629 тыс. детей-сирот.

В декабре 2019 года был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения». Этот закон, в частности, усиливает меры социальной защиты инвалидов и многодетных семей.

Фото: с сайта www.akorda.kz

В апреле 2020 года в Парламент Республики Казахстан были внесены поправки в закон о защите прав детей. В соответствии с этими поправками дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, больше не обязаны прожить в столице и городах республиканского значения не менее трёх лет для постановки в очередь на получение жилья.

Одновременно власти Казахстана при поддержке членов Национального совета общественного доверия последовательно развивают сеть учреждений, призванных оказывать социальную поддержку не только детям, но и всем гражданам, требующим особой заботы.

Так, несмотря на связанные с пандемией коронавируса бюджетные потери и жёсткие ограничения, в минувшем году в Нур-Султане открылось 8 центров по работе с социально уязвимыми слоями населения. В их числе - образовательный центр «Strong Mothers», цех пошива одежды, многопрофильный центр по оказанию услуг. Как сообщает агентство «Казинформ», центры созданы и работают благодаря инициативным группам, представляющим многодетных матерей и семьи, воспитывающие детей с особенными потребностями.

Кроме того, в Нур-Султане функционирует единый центр по оказанию услуг в сфере жилья, где можно получить консультации по жилищным вопросам. Здесь можно узнать, как встать в очередь на квартиру, проверить номер очереди, выяснить, кто и по каким параметрам может принять участие в жилищных программах, как получить жилищный сертификат, обратиться по вопросам получения кредитных и арендных квартир.

В 2019 году в столице Казахстана открылся Центр поддержки института семьи «Жануя», где специалисты консультируют горожан по социальным вопросам.

Эти и другие меры преследуют одновременно простую и бесконечно сложную задачу: построение социального государства сервисного типа. Как сказал президент Токаев в послании народу Казахстана 1 сентября минувшего года, «экономические реформы оправданы и поддерживаются только тогда, когда позволяют повысить доходы граждан и обеспечивают более высокие стандарты качества жизни. Об этом нам всем нужно помнить всегда».

Всего с момента создания Национального совета общественного доверия президент провёл 24 индивидуальные встречи с членами НСОД, полностью реализован пакет политических реформ, объявленных при поддержке лидеров общественного мнения Казахстана, принято 7 законов.

Стоит отметить, что по итогам парламентских выборов, прошедших 10 января 2021 года, депутатами Мажилиса Парламента РК VII созыва стали 9 членов Совета, в том числе такие известные представители экспертного сообщества, как Берик Абдыгалиулы, Канат Нуров, Ерлан Саиров и Айдос Сарым, состоящие в депутатской фракции партии «Nur Otan». Всё это лишний раз отражает уровень эффективности работы Совета общественного доверия и его роль в политической жизни Казахстана.