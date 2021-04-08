Обчитавшись "Дракулы", Блок сделала предсказание о судьбе России

Блок сделала предсказание о судьбе России после прочтения бестселлера Стокера.

В литературном мире большое событие на вампирскую тему. Легендарное произведение "Дракула" Брэма Стокера вышло в серии Литературные памятники Российской Академии Наук. Над этой книгой ученые работали аж четверть века, а для "Литпамятников" издание вообще уникальное. Во-первых, нечасто специалисты начинают интересоваться вампиризмом и готическим романом. Во-вторых, само по себе попадание в серию книги Брэма Стокера удивительно. Ведь его "Дракулу", когда тот был написан, считали литературой не самого высокого пошиба, дешевеньким масскультом. А поди ж ты - автору удалось создать героя на все времена. Никакому масскульту и не снилось.

"Дракула" Брэма Стокера вышла серии Литературные памятники Российской Академии Наук. Впервые за многолетнюю историю серии (с 1948 года), книга оформленная современным художником. Фото: Евгений Чижевский

Кто такой этот Стокер, если вдруг кто-то забыл

Брэм Стокер (1847-1912) - автор бестселлера, начинал как клерк, журналист и очень плохой писатель. Его перу принадлежат рассказы о жизни актеров, скучнейшие повести, которые невозможно читать. И, между прочим, четыре романа ужасов. Один роман - об ожившей египетской мумии; второй, под названием "Логово белого червя", рассказывал о женщине-ящере; а еще два романа были посвящены вампирам. И если "Леди в саване" был не сильно интересным, то за второй, "Дракулу", Стокера похвалила даже строгая мать. "Брэм, ты гений, - сказала она. - Такое даже Эдгару По не снилось".

Несмотря на то, что только ленивый не поругал "Дракулу" за хайпожорство, эта книга обессмертила имя автора. Однажды Стокер захотел взять интервью у молодого Черчилля. "Вообще-то я никому не даю интервью, - сказал политик, - но отцу "Дракулы" отказать не могу".

Дракула - жертва черного пиара

Нынешнее издание Стокера примечательно много чем, в том числе - новыми картинками. В качестве иллюстраций использовали не старинные картины, а работы современных художников. А одна работа в абстрактном ключе называется "Крик Дракулы" и, как объясняли составители книги (известные филологи), подразумевалось, что Дракула кричит из-за 400 лет наветов и клеветы.

Повелось считать, что прототипом графа-вампира был кровавый маньяк Дракула, он же Влад Цепеш, средневековый правитель, который пил человеческую кровь и не обедал без того, чтобы не посадить кого-нибудь на кол. Литературоведы проделали большую работу и доказали, что литературный персонаж Дракула не имеет с историческим Дракулой ничего общего, кроме родового имени. Причем, мнение филологов совпало с мнением историков. Те уже давно удостоверились в том, что Влад Цепеш был ярким средневековым правителем, ставшим жертвой черного пиара.

- Дракулу оболгал венгерский король, бывший союзник Цепеша в его борьбе с турками, - говорит историк Вадим Эрлихман. - Сначала король предал Дракулу, потом заточил в крепость и нанял писателей, чтобы те сочинили гадость позабористее и нарисовали картинок пострашнее. Так пошли ходить разные страшные истории, которыми вдохновлялся еще Иван Грозный, а потом и Стокер.

Особенно русского царя радовала история про то, как Дракула обедал в окружении трупов, а его слуга морщил нос, потому что ему не нравились ароматы, царящие вокруг. "Ну ок, - сказал Дракула, - раз ты такой брезгливый - будь по-твоему", и посадил слугу на кол выше всех остальных, чтобы дурное амбре до него не долетало. Филологи независимо от историков сделали вывод, что и эта история, и многие другие свидетельства жести - это так называемые "бродячие сюжеты", которые существовали еще до рождения Дракулы.

Портрет Дракулы из австрийского замка Форхтенштейн, Портрет Дракулы из печатного издания 15 века, "Пир Дракулы" - гравюра из печатного издания 15 века.

Реальным прототипом Дракулы был злобный начальник Стокера

Ну хорошо, допустим, изображал Стокер вовсе не Влада Цепеша. А тогда кого? Это самое смешное, потому что под видом упыря автор вывел... своего начальника, актера Генри Ирвинга.

Начальник был нехороший человек и настоящий злодей. А на работу Стокера он принял после инцидента. Ирвинг читал стихи, а Стокер так впечатлился, что рухнул в обморок.

Актеру сильно понравилась реакция Стокера (еще бы: чтобы подчиненные падали без чувств - это мечта любого начальника), так что, очнувшись, будущий автор "Дракулы" узнал, что получил место в театре.

Портрет Генри Ирвинга, актера театра "Лицеум" и начальника Брэма Стокера, с которого автор списал образ Дракулы.

Есть у литературоведов и еще одна версия насчет прототипов Дракулы. Как рассказывала в ходе презентации профессор МГУ Татьяна Михайлова, второй прототип - это Оскар Уайльд. Они с Брэмом Стокером взаимно ненавидели друг друга. И небезосновательно. К Уайльду питала любовь жена Стокера, тот, понятное дело, ревновал. А еще между писателями вечно происходили неприятные стычки. Однажды Уайльд предложил Стокеру помириться, пригласил в ресторан и вкусно угощал. Стокер размяк и даже был готов простить своего недруга. Но тут Уайльд ушел в туалет и не вернулся. Расплачиваться за сытный ужин пришлось Стокеру. Вот он и вывел негодяя в образе вампира. Справедливо же?

Кстати, на днях в столичный зоопарк привезли пару попугаев-дракул. Свое название птицы получили за эстетский вид: у них черно-красное оперение, напоминающее костюм вампира. Впервые именно Стокер придумал, что кровосос носил черный плащ с алой подкладкой и вообще имел щегольский вид. Судя по всему, и одел он своего героя так, как одевался Оскар Уайльд.

Оскар Уайлд

Откуда в литературу пришли вампиры

Стокер был не первым, кто придумал героя-вампира. Вампиры и вампирессы существовали в литературе и до него.

Популярной эту тему сделал лорд Байрон. Причем, Байрон и не хотел, но так вышло в ходе антиплагиат-скандала, в корне противоположному тому, что произошло с Гузелью Яхиной и историком Циденковым.

Был у Байрона завистник Джон Полидори. Однажды Джон написал произведение "Вампир" страниц на тридцать и приписал его Байрону. "Вампира" опубликовали, произведение стало страшно популярным. Все читали и нахваливали. Даже великий Гете сказал, что "Вампир" - лучшее произведение Байрона.

И тут история дошла до Байрона и он заявил, что он ничего такого не писал.

Но, конечно, было уже поздно и скандал только прибавил популярности "Вампиру".

В распоряжении наших филологов оказались записки Стокера, которые жена (она Стокера не любила) продала в Америку. В этих записках есть свидетельства, на что опирался автор.

Звенит карманная медь, поет вода из трахей: а если родина – смерть, а если Дракула – гей?

- написал современный поэт Александр Кабанов. Абсурдное предложение не очень далеко от истины. Ведь Стокер, когда писал "Дракулу", опирался на новеллу «Кармилла» Джозефа Ле Фаню. Героиня новеллы – прекрасная девушка-вампир, которую связывают нетрадиционные отношения с ее подругой.

Иллюстрация к новелле "Кармилла".

Как второстепенный роман стал хитом на все времена

В Англии "Дракула" не произвел жанровую революцию. Готические романы существовали там и раньше. Но что современники считали поразительным в романе - это потрясающий прием: перенос сверхъестественных событий в суперсовременный Лондон. Плюс текст произведения стилизован под документ, герои используют гаджеты типа пишущей машинки и навыки вроде стенографии.

Контраст современности, техники и вампиризма - произвели супер впечатление. Ну а кроме того, Стокер первым придумал то, за что его благодарили и будут благодарить все кинорежиссеры. Он изобрел этикет вампира: набор качеств, по которым мы легко распознаем упыря.

Вампир не отбрасывает тень; лежит в гробу, чтобы напитаться энергией; его не может нарисовать художник и - самое главное - его нельзя сфотографировать. Оцените масштаб задумки, ведь фотография тогда только-только входила в моду!

Лишь одно качество вампира кажется странным и не особо используется. Стокер почему-то решил, что Дракула немузыкален и совершенно не может воспринимать и воспроизводить музыкальные произведения.

Придумками Стокера и его "вампирским этикетом" пользуются все, кто продолжают работать в вампирском жанре. Взять в пример хотя бы автора "Сумерек". А уж киношники благодарят Стокера и кланяются в ножки. Фраза "ай эм Дракула", сказанная на плохом английском, стала символом всего самого страшного в мире.

Писатель Брэм Стокер. Фото: ru.wikipedia.org

Как "Дракула" совершил революцию в России

В России роман произвел фурор и совершил настоящую революцию. В отличие от Англии, для нас вся эта вампирская тема и массовая литература были в новинку. Первым переводом "Дракулы" на иностранные языки был перевод на русский и свершилось это в 1902 году. Правда, по словам филолога Татьяны Михайловой, этого издания никто из современных ученых не видел.

Как рассказывала Михайлова, ее отец еще в советские времена пытался добыть книгу из спецхрана в порядке исключения ("В Советском Союзе "Дракулу" не переиздавали и не давали почитать). Но библиотекари "Ленинки" только замахали руками, мол, что вы, что вы. У нас ее давно украли.

После 1902 года перевод Стокера издавался в "Синем журнале" - малоприличном издании, публикующем всякую трэшачину. Эти дешевые издания, выполненные в очень плохом переводе, читал Александр Блок. Пошлый масскульт, с которым отчаянно боролись критики, поэт оценил."Читал две ночи и боялся отчаянно", - написал поэт своему другу.

Под влиянием "Дракулы" он написал знаменитую статью о Льве Толстом, в которой прозвучала фраза, которую ныне считают пророчеством: "Упырь смотрит на Россию страшными глазами". Из статьи следовало, что пока есть Толстой - есть солнце. А когда Толстой умрет - вся Россия окажется во власти упыря.

Еще одна интересная мысль относительно судьбы "Дракулы" в России принадлежит профессору РГГУ Михаилу Одесскому.

По его мнению, под влияние Стокера попал знаменитый большевик Александр Богданов. После прочтения к нему пришла интересно-вампирская мысль. Богданов решил, что социальный коллективный коммунизм должен быть основан на взаимном переливании крови. Причем, от молодого члена партии к пожилому. Этими переливаниями он и занимался, а после возглавил Инстиут переливания крови, где хранился мозг Ленина. Считалось, что переливания крови сильно омолаживает старичков.

Кстати, если поначалу Богданов был соратником Ленина и даже играл с ним в шахматы, то потом стал оппонентом и стал называть Ильича идейным вампиром. Мол, он пьет из рабочих энергию, вселяя в них неверные идеи.

Умер Богданов во время одного из сеансов переливания. По ошибке ему перелили кровь не той группы.

Вместо эпилога

Долгое время в нашей стране "Дракулу" знали по очень плохому переводу Нины Сандровой, сделанном для "Синего журнала". Переводчица просто выкидывала сложные куски и описания, именовала "бренди" "коньяком" и допускала разные огрехи. Считается, что именно она под псевдонимом "Барон Олшеври" (сокращенно Б. олшеври, аллюзии понятны), написала приквел "Дракулы". В нынешнем издании "Литпамятников" вниманию читателей представлен новый точный перевод Татьяны Красавченко. Благодаря ему "Дракула" стал еще страшнее.

В Советском Союзе "Дракулу" не переиздавали. Но такая участь у книги была не только у нас, а, например, в Румынии.

Там Стокера люто ненавидят. При диктаторе Чаушеску книга "Дракула" была запрещена и ее автора воспринимали как врага румынского народа. Ну оно и логично, попробуйте написать роман где главным отрицательным персонажем будет Александр Невский или Дмитрий Донской. Посмотрите, что с этим романом произойдет в нашей стране. Однако Румыния некоторое время назад с "Дракулой" смирились: надо же как-то зарабатывать деньги, а герой Стокера работает на туристическую экономику как никто. В соответствиями с выдумками Стокера в Румынии даже построили какие-то локации, которые выдают за место обитания Влада Цепеша. Причем, кусочек туристических денег захотел урвать и Кишинев. Там именем Влада Цепеша назвали улицу. И хотя Влад Цепеш в Кишиневе никогда не был, это единственная улица в мире, названная в честь Дракулы.

А если говорить о реальных объектах, то в румынском городе Сигишоаре сохранился дом, где 400 лет назад родился Влад Дракула. Этот дом до сих пор жилой и похож на наши хрущевки.

В Сигишоаре сохранился дом, где 400 лет назад родился Влад Дракула.

КСТАТИ

Эта публикация подготовлена по материалам вебинара историка Вадима Эрлихмана, проходившего в лектории "Башня" и международного научного семинара "Белый зум", организованного музеем Пушкина.