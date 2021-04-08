Это чудо: Подросток спас сверстника от верной гибели благодаря прямому эфиру в соцсетях

Кейден Контуар видел момент падения блогера и слышал отчаянные мольбы о помощи. Фото: Youtube

12-летний Трент Джаретт из Западной Вирджинии не просто катался на своем квадроцикле, но еще и транслировал поездку в TikTok. Парень, как и многие нынешние подростки, рассчитывал стать известным, показывая в интернете свою жизнь на ферме. Но этот раз что-то пошло не так. Об инциденте со счастливым финалом сообщает издание Metro.

То ли юный блогер слишком уж отвлекся на свой смартфон, то ли на пути попалась особо хитрая кочка, но четырехколесный транспорт парня перевернулся. Да так неудачно, что сам Трент оказался зажат между землей и многокилограммовой махиной.

Школьник попытался выбраться: дернулся раз, другой, но все без толку. И тут он понял, что в руке все еще смартфон, и трансляция в TikTok всего происходящего с ним до сих пор идет.

В это время эфир подростка за тысячу километров от фермы Джареттов смотрел 13-летний Кейден Контуар. Он видел момент падения и слышал отчаянные мольбы Трента о помощи. В панике подросток выкрикивал номер отца. Почему он сам его не набрал, имея в руке работающий смартфон, неясно. Спишем это на панику.

К счастью, Кейден оказался посообразительней: позвонил по нужному номеру, и уже через 20 минут Трента вытаскивали из-под квадроцикла. Несмотря на довольно серьезную аварию, с ним все было в порядке: несколько синяков и неглубоких порезов.

Подростки никогда не виделись в реальной жизни – все-таки живут практически на разных концах страны. Но общие интересы к рыбалке, охоте и тем самым квадроциклам заставили Кэйдена подписаться на Джаретта в TikTok. После истории со спасением подростки все-таки поговорили – по видео-связи, пандемию-то никто не отменял.

- Все случившееся настоящее пасхальное чудо, - сказал отец Джаретта, благодаря спасителя своего сына.