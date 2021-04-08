Иркутский соцработник и его сообщники-опекуны оставили 36 сирот без средств к существованию

Иркутские полицейские поймали соцработника и 13 сообщников-опекунов, которые подозреваются в хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутские полицейские поймали соцработника и 13 сообщников-опекунов, которые подозреваются в хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В идеальном мире на каждого сироту открывается накопительный счет. Деньги туда перечисляются из бюджета от различных частных лиц и фондов. После 18-летия сироты могут их потратить на "улучшение жилищно-бытовых условий". Но накопительный счет может обналичить раньше только попечитель недееспособного ребенка или усыновитель.

О том, как бывает в реальной жизни сирот, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк: "Установлено, что, используя свое служебное положение, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды. По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 миллионов рублей".

В МВД России отметили, что отношении соцработника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тринадцать ее сообщников – опекунов – находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Во время обысков в офисных и жилых помещениях у мошенников нашли цифровые носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. На суде над этой бандой опекунов будут участвовать потерпевшие сироты.

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