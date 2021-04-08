В России запустили инновационную IT-платформу для пищевого производства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил производство компании «Русский продукт»

8 апреля основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская представила губернатору Калужской области Владиславу Шапше пилотный проект по цифровизации пищевого производства и построению цифрового двойника предприятия.

«В Калужской области промышленность – основное ядро экономики, у нас на территории региона работает более 3200 предприятий, - отметил глава региона. - Значительная часть из этого объема – предприятия пищевой промышленности; только крупных и средних предприятий у нас – около 50, и вы в том числе».

Развитие новой технологии позволит ускорить производственные процессы на предприятиях отрасли, облегчит тестирование новых идей и поможет в развитии отечественной пищевой промышленности, отметила Ольга Миримская.

«Результатами внедрения платформы мы планируем поделиться с другими предприятиями отрасли, а с предприятиями Калужской области - в приоритетном порядке. Это позволит пищевой промышленности региона сделать уверенный шаг в развитии российского FoodTech», - добавила Ольга Михайловна.

Особенность этой платформы заключается в том, что она позволит не только создавать цифровые двойники производственных линий, но и объединить их с ключевыми бизнес-системами предприятия, объектами обслуживающих производств и партнерами компании, сформировав в результате единую экосистему.

Ольга Миримская готова поделиться разработанной платформой и с другими предприятиями отрасли

Губернатор региона Владислав Шапша считает, что запущенный на «Русском продукте» проект цифрового двойника производства имеет хорошие шансы на успех и в дальнейшем сможет масштабироваться на любые промышленные предприятия.

На данный момент платформа не имеет аналогов в России, подчеркивают разработчики. Проект реализуется полностью на российском оборудовании российскими компаниями. IT-платформа разработана совместно с компанией «Ростелеком» и Московским заводом тепловой автоматики. Изготовление и поставка необходимого оборудования начались в январе 2021 года, сейчас проводится его настройка на производстве. Предполагается, что пилотный проект завершится в 2022 году и после его успешного завершения, платформа будет включена в реестр Минкомсвязи.

За время развития пилотного проекта в компании «Русский продукт» планируется увеличить производительность на 25%, сократить внеплановые простои на треть, а время присутствия персонала на линии - на 10%. Контролировать параметры производственной линии станет возможным на 100%. Срок окупаемости проекта составит три года.

Предполагается, что в дальнейшем такие решения могут тиражироваться на все регионы – в результате, отечественные компании смогут повысить скорость интеграции своих проектов по цифровизации и поднять производство на новый уровень.