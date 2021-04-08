Минеральная, бутилированная и обычная вода: влияние на иммунитет

В этом нет ничего удивительного: наш организм на 70% состоит из воды. Она выполняет сразу несколько полезных функций:

• способствует ускорению метаболизма и поддержанию веса в норме;

• выводит токсины, что благоприятно отражается на состоянии кожи и стимулирует снижение веса;

• дает жизненную энергию;

• повышает иммунитет;

• выводит вредные бактерии;

• стимулирует пищеварение;

• насыщает организм минералами и электролитами.

Но любая ли вода полезна для нашего здоровья? Сегодня мы используем несколько доступных нам источников. Это минеральная вода, питьевая бутилированная и вода из–под крана. Она отличаются не только вкусовыми ощущениями, но и составом. Давайте разбираться, какую воду предпочтительно пить, чтобы она положительно отражалась на нашем иммунитете и здоровье в целом.

Минеральная вода, польза и вред

В отличие от обычной, минеральная вода содержит повышенное количество различных минералов, она может быть натуральной (природной) или искусственно минерализованной. Минеральная вода, несомненно, полезна, но в определенных дозах и с учетом состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и показаний врача.

Использовать в качестве основного источника воды только минералку не рекомендуется, в противном случае возможно перенасыщение организма солями. Калий, йод, натрий, железо, магний, хлорид, сульфат и прочие минералы наш организм в некотором количестве получает из еды, поэтому дополнительная их порция может оказаться лишней – чрезмерное употребление солей приводит к задержанию в организме жидкости и отекам, прочим негативным последствиям.

Если вы хотите включить в рацион минеральную воду, желательно предварительно проконсультироваться с врачом. Учтите, что она противопоказана кормящим женщинам, беременным и детям, при психических расстройствах и диарее. Употребление ее в холодном виде способно спровоцировать язву или даже разрыв пищевода. Злоупотребление минеральной водой приводит к образованию песка и камней в почках, нарушает солевой обмен. Вывод: она не подходит для регулярного и бесконтрольного питья, а значит, о пользе для иммунитета такой воды говорить сложно.

Бутилированная питьевая вода: что она скрывает.

Чистую питьевую воду можно приобрести в любом продовольственном магазине в полуторалитровых и пятилитровых бутылках. Она прозрачная, без осадка, без вкуса и запаха – зачастую это все, что вы можете о ней знать, оценив ее визуально и на пробу. В числе ее минусов можно отметить:

• затратность;

• отрицательное влияние пластиковой тары на воды;

• неизвестное происхождение и органический состав.

Покупку бутилированной воды можно сравнить с котом в мешке. Вы не можете достоверно знать, откуда она была взята: из природного источника (ключа), водопроводной сети, артезианской скважины. Не исключено, что по составу она мало чем отличается от той воды, которая течет из вашего крана на кухне. Использовать ее можно, но лучше делать это в крайних случаях:

• когда в доме отключили воду для выполнения ремонтных или профилактических работ;

• в поездке;

• во время отдыха на природе.

В некоторых регионах во время весеннего паводка водопроводная вода становится мутная. Это происходит в тех случаях, когда водозаборные сооружения не справляются с очисткой воды из реки, в которую бурными потоками стекают ручьи вместе с грязью. Это еще один случай, когда можно воспользоваться относительно чистой питьевой водой из магазина.

Водопроводная вода: живая и мертвая.

Вода из под крана – самый доступный и дешевый вариант. Ее используют в сыром виде, отстаивают и кипятят. Но не все эти способы безопасны и действительно полезны для нашего организма.

Начнем с сырой воды. Она небезопасна для здоровья, поскольку хлорируется и может содержать в себе примеси, негативно отражающиеся при регулярном употреблении на различных органах и системах. Лабораторные исследования показали, что в водопроводной воде могут содержаться антибиотики, гормоны и прочие фармацевтические препараты, которые попадают туда из сточных вод и длительное время сохраняют свою биологическую активность – очистные сооружения водозабора не в состоянии их отфильтровать.

Так, в водопроводной воде были обнаружены кофеин, парацетамол, диклофенак, тетрациклин, кларитромицин, кетопрофен, ципрофолоксацин, эналаприл, амоксициллин, норфлоксацин, триметоприм и другие препараты. Смешиваясь с хлором, они во много раз усугубляют свое действие.

Поможет ли в этом случае кипячение сырой воды? Нет. Избавиться от посторонних вредных примесей может только специальный фильтр с озонированием, обратноосмотической очисткой или обработкой порошком активированного угля. На российских станциях водоподготовки такие методы очистки не используются нигде – это очень дорого даже для бюджета крупных городов, не говоря уже о провинции. А заставить водоснабжающие организации установить такие фильтры невозможно: в списке потенциально опасных веществ СанПина гормонов и антибиотиков нет. А это значит, что их наличие не противоречит закону.

Мы пообщались с экспертом-биохимиком Марией Кулешовой (компания- производитель фильтров «Барьер») на тему: Как получить пригодную для питья и полезную воду.

Для самостоятельной очистки водопроводной воды в домашних условиях можно выбрать один из возможных вариантов:

• кувшины с механической очисткой – для воды без вредных примесей;

• стационарные сорбционные фильтры;

• обратные модели водных фильтров;

• ионообменные.

Они отличаются способом очистки и ценой. Самый бюджетный и простой вариант – кувшин. Он не требует установки, но малоэффективен при наличии вредных примесей, с которыми фильтр не справится.

Устанавливаемые к системе водоснабжения фильтры бывают проточными, в виде насадок, предфильтров, трехступенчатые, магистральные, постфильтры. Выбор модели зависит от бюджета, наличия свободного места для установки, качества и температуры очищаемой воды, количества среднесуточного потребления, доступности расходников, требующих замены и других факторов, которые оцениваются в совокупности.

Установка фильтра – самое рациональное решение, позволяющее раз и навсегда решить вопрос с питьевой водой, полезной для здоровья. Фильтрованную водопроводную воду можно использовать для приготовления еды, питья. Она одинаково безопасна и полезна для взрослых и детей, укрепляет иммунитет без побочных эффектов, фактически не имеет аналогов по показателям качества.