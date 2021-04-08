«Крылья» забили два, а могли еще больше»: Дмитрий Хохлов — о вылете «Динамо» из кубка России

Бело-голубые споткнулись о лидера ФНЛ «Крылья Советов» — 0:2. Фото ФК «Крылья Советов»

Московское «Динамо» сенсационно вылетело из Кубка России на четвертьфинальной стадии. Бело-голубые споткнулись о лидера ФНЛ «Крылья Советов» — 0:2. Несмотря на то, что на поле с самарцами вышел почти основной состав «Динамо», москвичи не смогли хоть что-то противопоставить натиску «Крыльев». Теперь подопечные Сандро Шварца нацелены только на гонку в чемпионате России, в котором идут на пятом месте и имеют неплохие шансы, чтобы попасть в еврокубковую осень.

Бывший футболист и экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов специально для «Комсомольской правды» прокомментировал поражение и вылет динамовцев из Кубка. По словам Хохлова, поражение от «Крыльев» прежде всего показало не слабость «Динамо», а высокий класс команды из Самары.

— Шварц ещё до игры говорил, что «Динамо» является фаворитом, но это нужно доказывать на поле. Зная, как играют «Крылья Советов» в этом сезоне, я ещё до стартового свистка знал, что очень непростая игра будет для «Динамо». В итоге — сегодня «Динамо» полностью переиграли. «Крылья Советов» подготовились к этой игре лучше, чем «Динамо». Они очень грамотно играли, и оборонялись качественно, и атаковали. «Крылья» просто агрессивней и активней играли, создали больше моментов. Забили два, а могли бы ещё больше. Все остальные моменты тренеры должны разбирать.

Не знаю, какую именно задачу на сезон поставило руководство. Наверняка, пройти как можно дальше, побороться за Кубок России. Поэтому это неудача, —рассказал корреспонденту kp.ru Дмитрий Хохлов.

Есть несколько версий, почему бело-голубые не сумели пробиться в полуфинал Кубка России и переиграть самарцев. Самая популярная — недостаток опыта. Динамовцы и вправду очень сильно омолодились. Лидеры команды — Лесовой (23 года), Фомин (24), Тюкавин (18). Ставку делают и на совсем молодых Грулёва и Захаряна. Но Дмитрий Хохлов не согласился с тем, что «Динамо» просто не хватило опыта.

Также Хохлов рассказал о ближайших перспективах динамовцев теперь уже только в Российской Премьер-Лиге.

— Команда омолодилась, да. Но есть Паршивлюк, есть Ордец, Шунин, Нойштедтер. Есть сплав молодости и опыта. Сейчас только и остаётся, что готовиться к каждой игре в чемпионате. Тем более идёт финальная часть РПЛ, очень большая плотность в турнирной таблице. Несколько команд претендуют на попадание в зону еврокубков. У «Динамо» всё впереди, конечно, есть шансы, — признался бывший главный тренер команды.