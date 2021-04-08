Дзагоев и Фернандес поздравили Акинфеева с днем рождения, и еще четыре вывода после матча «Арсенал» - ЦСКА

ЦСКА выиграл у «Арсенала» - 2:1, и вышел в полуфинал Кубка России. Но нервов потратил много. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ЦСКА выиграл второй матч при новом главном тренере Ивице Оличе. И опять армейцам пришлось отыгрываться во встрече с соперником, уступающем в классе. Как и во встрече с «Тамбовом» все закончилось удачно: ЦСКА выиграл у «Арсенала» - 2:1, и вышел в полуфинал Кубка России. Но нервов потратил много.

1. Акинфееву не испортили день рождения

Лучшему голкиперу в истории российского футбола уже 35 лет. Наконец-то возраст совпал с цифрами, написанными на спине вратаря. И в этом возрасте Акинфеев, даром что покинул сборную, остается номером один в Российской Премьер-лиге. В матче против «Арсенала» Игорь пропустил после углового, но несколько раз выручил свою команду. В том числе и в последние минуты, когда проигрывавший «Арсенал» пошел ва-банк.

2. При Оличе ЦСКА опять пропускает первым

Дебют Ивицы Олича в ЦСКА не назовешь триумфальным, пусть результат есть. Но при этом армейцы второй матч подряд пропускают первыми. Хотя «Тамбов» и «Арсенал» - те команды, с которыми можно и нужно играть «на ноль». И вроде бы игроки Олича выходит на матчи заряженными, недооценки соперников нет, но все равно вынуждены потом отыгрываться. Хорошо еще, что арбитры к армейцам благосклонны: в ворота «Тамбова» были назначены три пенальти, а у «Арсенала» был удален нападающий Луценко на 55-й минуте. Впрочем, решения судей во всех эпизодах выглядят оправданными.

3. Зато это вторая подряд волевая победа при хорватском тренере

Это значит, что атмосфера в ЦСКА отличная. Команда, даже несмотря на временами разбалансированную игру, все равно заряжена на победу. Добыта она была на 85-й минуте. Гол забил Марио Фернандес. Он, кажется, превращается в бомбардира.

4. Дзагоев еще способен на чудеса

Победный гол забил Фернандес, но сочинил его Алан Дзагоев. Именно его ювелирный пас оказался ключевым во всем матче. И это на фоне разговоров, что измученный травмами Дзагоев после сезона может покинуть ЦСКА.

5. Помимо ЦСКА в полуфинал вышли «Локо», «Крылья» и «Ахмат»

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится в пятницу. ЦСКА в этой компании не самый опытный кубковый боец. «Локомотив» брал этот трофей 8 раз, армейцы – всего семь, и последний раз в 2013 году. А в этом сезоне Кубку России дополнительный вес придает то обстоятельство, что вместе с хрустальной чашей победитель получает единственную путевку от России в Лигу Европы (остальные клубы попадают либо в Лигу чемпионов, либо в новый еврокубок Лигу конференций). Так что есть за что бороться.