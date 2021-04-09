Власти Тюменской области улучшают условия ведения бизнеса в регионе

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области прошло онлайн-заседании регионального правительства, где обсуждался комплекс мер, направленных на улучшение условий работы предпринимателей. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что необходимо, чтобы разрабатываемые меры способствовали прогрессу региональной экономики, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни тюменцев.

РЕГУЛЯРНАЯ РЕВИЗИЯ ЗАКОНОВ

«Выполняя поручение, сформулированное в послании губернатора Тюменской области, мы совместно с региональным уполномоченным по правам предпринимателей и департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства собрали, обобщили и проанализировали предложения бизнес-сообщества по уменьшению регуляторной нагрузки, – сообщила заместитель губернатора области Елена Еремеева. - Результатом этой работы стал план мероприятий по совершенствованию регионального и федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность».

В ходе общения представителей власти с предпринимательским сообществом тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня, отметила заместитель губернатора.

Результатом проведенной работы стал объемный план мероприятии по совершенствованию положении действующего федерального и регионального законодательства – так называемая региональная регуляторная гильотина.

«В частности, запланированы снижение требований к предпринимателям при предоставлении региональной государственной поддержки и меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности», – сообщила Елена Еремеева.

Для разработки предложении по корректировке федерального законодательства в апреле будут созданы рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей по отраслевому принципу. Завершить подготовку соответствующих законодательных инициатив планируется к 1 сентября 2021 года. Ревизия законодательства Тюменской области для снижения регуляторной нагрузки на бизнес проводится в регионе на постоянной основе.

«ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Ранее во время оглашения ежегодного послания Александр Моор сообщил, что региону требуется масштабная дерегуляция хозяйственной и социальной активности.

«У нас накоплена масса введенных в разное время ограничений и требований, воспроизводящихся по инерции. Уже не несущих в себе пользы, а зачастую и приносящих вред. От них надо избавляться», – заявил губернатор.

Заместителю губернатора Елене Еремеевой было поручено организовать сбор, обобщение и анализ соответствующих предложений от областных органов власти, объединений тюменского бизнеса. План дерегуляции должен быть представлен на заседании областного правительства в первом квартале 2021 года.

В числе задач на новый, 2021 год Александр Моор на первое место поставил завершение уже начатых важных для региона проектов. Это аэропорт и комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске, научно-технический центр «НОВАТЭК» в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизация Боровской, Пышминской и Каскаринской птицефабрик в Тюменской районе. Это даст региону, по предварительным оценкам, около 3 тыс. новых рабочих мест.

Вторая задача заключается в создании новых комбинаций инициатив и проектов, в первую очередь – в Тобольской особой экономической зоне. Она должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера.

Одной из важнейших задач Александр Моор назвал поддержку предпринимательской энергии, снижение административного давления на бизнес, интеграцию существующих и выстраивание новых производственных и сбытовых цепочек. Особенно на селе, где такие цепочки должны дотянуться до личных подворий.