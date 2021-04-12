Иностранец употребил наркотик дома, а попал в тюрьму в Дубае. Фото: REUTERS

51-летний американец Питер Кларк прилетел в Дубай из Лас-Вегаса, где практически сразу же попал в местный госпиталь с приступом панкреатита.

При госпитализации дубайские врачи взяли у пациента анализы, и в его моче были найдены следы марихуаны.

Употребление наркотиков является в ОАЭ уголовным преступлением, в ряде штатов США употребление марихуаны в т.н. рекреационных целях допускается.

Результаты анализов были переданы в местную полицию, и Кларка арестовали.

Три дня он провел в камере КПЗ, затем был отпущен под подписку о невыезде в номер забронированного им ранее отеля. Ему предстоит суд.

По законам ОАЭ Кларку грозит до трех лет тюрьмы. Как говорит его адвокат, даже снисхождение судей может обойтись американцу в круглую сумму, которую он будет должен потратить на свою защиту и небыстрый процесс.

Кларк – не первый иностранец, которого в ОАЭ привлекают к уголовной ответственности за следы наркотиков в организме.

В 2019 году более года в тюрьме ОАЭ по подобному обвинению провел британец Энди Нил. Годом ранее к суду в Дубае был привлечен другой британец, Коннор Клементс, утверждавший, что употреблял марихуану исключительно в медицинских целях и на территории Великобритании, до приезда в ОАЭ.