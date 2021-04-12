«Зеркало над бездной». Роман-версия Олега Лурье

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Я не большой ценитель современной отечественной прозы, как художественной, так и не очень – от Улицкой до Зулейхи. Но изредка что-то бывает и искрит. Так совершенно ошарашивающее впечатление произвела книга журналиста Олега Лурье – роман-версия «Зеркало над бездной».

Роман-версия – новый литературный тренд, изобретенный самим Лурье и представляющий собой художественное произведение, основанное на реальных и известных событиях, но в совершенно иной трактовке, в корне отличающейся от официальных версий. По сути, это умный экшн, накачанный фактами и даже доказательствами того, что глобальные события случились совсем не так, как принято считать.

Так Кеннеди убил не Освальд, а женщина - профессиональный снайпер, работавшая по необычному заказу. Человек, который спланировал и организовал теракты Одиннадцатого Сентября в Нью-Йорке, находился всего в одном километре от рушащихся небоскребов. Покушение на Римского Папу Иоанна Павла готовилось с целью спрятать миллиардные банковские аферы, и понтифик об этом знал. Эти и другие знаковые события последних 60 лет оказываются связаны между собой, след тянется к преступному синдикату… из одного человека, а от него к высшему истеблишменту и спецслужбам США.

Уже в наше время некие «исчезнувшие» архивы, принадлежавшие «погибшим», которые задавали нежелательные вопросы про 11 Сентября, оказываются у американского журналиста российского происхождения Макса Малина. В результате расследования Малин обнаруживает исполнителей и заказчиков главного политического убийства ХХ века, теракта 11 сентября в Нью-Йорке, покушения на Иоанна Павла II, убийства известного международного банкира. Действие романа происходит в наше время и параллельно в даты названных событий – в 1963, 1981, 1999 и в 2001 годах.

Персонажи один удивительней другого. Паноптикум реальных и узнаваемых лиц – американских политиков, миллиардеров, служителей Ватикана, лидеров национальных и мировых преступных синдикатов (куда же без них?). Большинство под своими настоящими именами. Даже покойный Березовский появляется в эпизодах и вполне реалистичен. Конечно, есть и фантазийные персонажи, но они - связующие звенья в цепи событий. Некоторые имена зашифрованы и легко угадываются.

Обращают на себя внимание и странные совпадения. Так Лурье утверждает, что работал над книгой четыре года, и в принципе ему можно верить, так как объем информации и фактологии огромен, хотя и подан в виде легкого дэнбрауновского боевика. Но роман «Зеркало над бездной» вышел точно за полгода до 20-летия терактов 11 Сентября в Нью-Йорке, переведен не английский язык британскими переводчиками и готовится к массовому изданию на Западе. Случайное совпадение?

И еще «случайность», которую заметил не я один. Одновременно с романом-версией «Зеркало над бездной» (разница в несколько дней!) в США вышла книга бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси «Операция «Дракон»: секретная война Кремля против Америки», в которой утверждается о причастности КГБ СССР к убийству президента Кеннеди. Лурье же в своей книге полностью разваливает и эту версию. Здесь три варианта: либо кто-то «знающий» дал Лурье информацию о готовящейся антироссийской книге экс-директора ЦРУ, либо американцы таким образом заранее пытаются уничтожить неудобную версию убийства Кеннеди, либо случайность и удачливость Лурье. В последнее верится слабо.

Но в любом случае после издания «Зеркала над бездной» на Западе автор может навсегда забыть про США и Европу. Напоминаю: за десять лет в США и Великобритании восемь независимых расследователей теракта 11 Сентября и убийства Кеннеди скончались по странным причинам: от «нападения наркоманов» до «самоубийства».

Может быть, кого-то смутит бесцеремонное попирание официальных версий, кто-то взвоет про «Америку обидели», но «Зеркало над бездной» однозначно стоит прочесть. А камни будем бросать потом.