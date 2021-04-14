Грыжа живота: чего опасаться, куда идти и на что надеяться?

Сажин Александр Вячеславович, специалист в области абдоминальной хирургии, профессор, член-корреспондент РАН

Между тем, незнание приводит к достаточно печальным результатам – лишь пятая часть людей с грыжами обращается к специалисту. А ситуация у остальных пациентов в это время может развиваться крайне неблагоприятно: грозить серьезными осложнениями, необходимостью экстренной операции и даже летальным исходом.

Чтобы избежать такого развития событий, нужно как минимум владеть информацией о патологии и способах ее лечения. Для этого мы предлагаем читателям экспертное мнение Сажина Александра Вячеславовича, российского учёного-хирурга, специалиста в области абдоминальной хирургии, профессора, члена-корреспондента РАН.

- Александр Вячеславович, как пациент может найти у себя грыжу живота?

- Как правило, пациент обнаруживает какое-то выпячивание на передней брюшной стенке. Сначала оно появляется при физических нагрузках, при кашлевых толчках, при подъеме с кровати - когда напрягаются мышцы брюшного пресса и повышается внутрибрюшное давление.

- А когда пациенту бить тревогу и обращаться к врачу?

- Когда пациент начал ощущать выпячивание и дискомфорт, как правило в паховых областях, в области пупка и всей средней линии живота либо в зоне послеоперационного рубца на животе. Такие изменения - повод пойти к хирургу.

Раньше считалось, что показанием к лечению грыжи должны быть симптомы, ухудшающие качество жизни. Сегодня иное мнение. У любой, даже самой маленькой грыжи есть шанс ущемиться, а это уже неотложное угрожающее жизни состояние, являющееся следствием затягивания лечения. Помимо этого, доказано, что чем дольше человек носит грыжу, тем больше вероятность неблагоприятного исхода в послеоперационном периоде в виде осложнений, рецидивов, болевого синдрома. Чем больше грыжа - тем сложней ее оперировать как для хирурга, так и для пациента.

Порой мы сталкиваемся с грыжами, равными по объему брюшной полости - это называется грыжа с потерей домена. Оперировать таких пациентов крайне затруднительно.

Бывает, что сложности ложатся и на плечи пациента. Например, в тяжелых случаях, когда невозможно оперировать человека сразу, мы рекомендуем сбросить лишний вес, бросить курить, в течение 2-3 месяцев использовать бандаж. Бывает, что подготовка пациента продолжается в течение года врачами нескольких специальностей, чтобы устранить тяжелую сопутствующую патологию и минимизировать риски для пациента. В таких случаях мы не просто ушиваем грыжу и ставим сетку, а выполняем сложную реконструкцию передней брюшной стенки для восстановления анатомии и функциональности.

Сетчатый эндопротез, который применяется при малоинвазивном лечении грыж. Фото: Shutterstock

- Куда следует идти человеку, если у него грыжа?

- Грыжа всегда считалась хирургической патологией, потому обращаться нужно к хирургу.

- Как можно вылечить грыжу? Какие способы существуют?

- Грыжа лечится только хирургическим путем. Ее устранение – это в любом случае операция. Но методы проведения различаются.

Одни хирурги рекомендуют малоинвазивный лапароскопический способ. Это имеет значительные преимущества, так как пациент может быть выписан в день операции или на следующий день, болевой синдром минимален. Помимо этого, уменьшается вероятность рецидива. Сейчас все виды грыж, даже самые сложные послеоперационные и диафрагмальные грыжи могут быть оперированы малоинвазивно.

Другие используют разрез достаточно большой протяженности. Например, если мы говорим о послеоперационной грыже, то разрез будет равен старому послеоперационному рубцу, а если это паховая грыжа – разрез составит порядка 8 см.

- Можно ли вылечить грыжу консервативными методами (бандажи и т.д.)?

- Грыжу консервативными методами лечить абсолютно бессмысленно. Грыжа - дефект передней брюшной стенки, который можно ликвидировать только механическим путем с помощью хирургического воздействия.

- Что делать пациенту, если на прием у терапевта ему советуют консервативные методы лечения?

- Следует обращаться только к хирургу, так как именно он занимается лечением грыж!

Уверен: ни один хирург не скажет пациенту, что грыжу нужно лечить консервативно или «заговаривать».

- Чего пациенту следует требовать от хирурга? Каким должно быть правильное хирургическое лечение грыжи?

- Примерно в 90 % случаев больному будет предложена операция после дообследования. Соответствующее решение принимается после осмотра. Иногда хирург не может прийти к однозначным выводам из-за неясности в диагнозе или тяжелого состояния пациента, тогда пациент направляется для консультации в стационар. Здесь специалисты принимают решение коллегиально, применяются дополнительные методы обследования.

Как я уже указывал, есть два основных пути решения проблемы – малоинвазивное вмешательство и традиционная операция.

В большинстве клиник, где целенаправленно занимаются грыжами (то есть –оперируют по нескольку раз в день) чаще назначаются малоинвазивные операции, лапароскопические. Более, чем для 95% взрослых пациентов используются сетчатые эндопротезы («сетки»). Выбирая такой способ, специалисты ожидают лучшего результата. Конечный результат для пациента – это отсутствие выпячивания и боли, нормальная функция передней брюшной стенки и отсутствие повторного возникновения грыжи – рецидива.

Поэтому пациенту следует задать такие вопросы: каким способом ему выполнят операцию и будет ли применена «сетка». На сегодняшний день использование «сетки» является хорошо изученным способом, применяемым не одно десятилетие, что свидетельствует о признании во всем мире.

- На каком уровне находится хирургия грыж в России в сравнении с Европой?

- Россия - страна большая, а потому уровень оказания хирургической помощи может различаться в зависимости от региона. Ряд субъектов России сталкивается с ситуацией, когда из-за дороговизны расходных материалов на операцию («сеток» и их фиксаторов) ультрасовременные методы могут не укладываться в оплату по обязательному медицинскому страхованию.

Однако в Москве действует приемлемый тариф, покрывающий большинство современных методов пластики. Можно с уверенностью сказать, что в столице врачи способны применять самые актуальные методы, которые используются и в Европе, и в США. Существуют специализированные отделения-герниоцентры, где совместно с университетскими клиниками специалисты действуют не хуже, чем во многих развитых странах и концентрируются самые сложные пациенты.

- Как повысить уровень доверия к российской медицине?

- Прежде всего, сама медицина должна становиться лучше для пациента.

Врачу стоит постоянно образовываться, повышать свою квалификацию, быть в курсе современных тенденций и руководствоваться протоколами лечения, которые приняты во всем мире. Мы, сотрудники университетов прилагаем к этому все усилия, сотрудничаем с передовыми зарубежными клиниками, откуда привозим новые технологии, осуществляем обучение хирургов, ведём научную работу. Такой центр существует на базе Университетской факультетской клиники в Первой Градской больнице и РНИМУ им Н.И. Пирогова. Обучение хирургов там ведется по принципам работы европейских обучающих медицинских школ – хирурги сначала смотрят операции, транслируемые из клиники в режиме реального времени, которые выполняются ведущими специалистами, потом слушают лекции, а после сами выполняют операции на учебных моделях. Так закладывается первичный опыт, и хирург с уверенностью начинает тиражировать новые технологии у себя в клинике.

Если следовать этим правилам, думаю, что уровень доверия пациентов будет возрастать.

- Как пациентам избавиться от страха операционной и довериться хирургу?

- Сложный вопрос. Прежде всего информированность. Пациент должен владеть базовой информацией в отношении своего заболевания. Сейчас есть множество ресурсов с информацией о болезни и методах ее лечения. Кроме того, не следует полагаться на случай. На сегодняшний день активно применяется практика получения «второго мнения» у врача – и это правильный подход. Лучше попытаться найти себе врача - это право пациента, которое прописано в Конституции. Также рекомендуется узнавать, в каких центрах целенаправленно занимаются оперированием грыж. Это позволит пациенту приобрести уверенность в благоприятном исходе и снизить тревожность перед операцией. Если человек знает, что он идет к хорошему хирургу с большим опытом, то места для страха почти не остается.