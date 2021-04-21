Женский соцопрос: россиянки назвали причины своего нездоровья

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Пару лет назад после очередного профосмотра у специалиста по женскому здоровью я рассказывала подруге, что мне очень повезло попасть к чуткой, доброй и профессиональной девушке. И подруга сказала с легкой ноткой зависти: «Классно тебе, а я каждый раз иду как на заклание, боюсь услышать: ну что же вы себя так запустили! Потому и не была уже три года. А надо, надо...».

Я была потрясена: уже сколько раз я ей твердила, что к женскому специалисту надо ходить минимум раз в год. Нажаловалась на нее в телефонном разговоре с мамой и внезапно услышала: «Ну и что такого, я уже лет 15 не была. Ну их, найдут еще что-нибудь!».

Путем долгих и упорных переговоров я все же загнала своих девочек на профосмотр. И да, нашли у обеих парочку неприятных болячек. Но вовремя! Сейчас следят за здоровьем, больше не отлынивают и не пропускают плановые осмотры.

Помешала пандемия

Специалисты ВЦИОМ спросили женщин от 18 до 45 лет в разных округах России: «Посещали ли вы специалиста по женскому здоровью за последний год?». Речь идет о периоде с марта 2020 по март 2021 года. И, увы, цифры неутешительны: 47% опрошенных россиянок не были у специалиста в прошедшем году. Конечно, большую лепту в это внесли пандемия и локдаун. Ведь еще год назад на тот же вопрос 88% женщин ответили, что да, посещали! Из них с целью профосмотра – 61%. Для сравнения: в 2016 году не реже раза в год у специалиста бывали лишь 48% опрошенных.

Опрос проводился в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья», организованного фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер». Компания стала первой в России, кто совместно с ВЦИОМ в 2016 году инициировала опросы, касающиеся женского здоровья. И благодаря им мы можем узнать, как меняется отношение женщин к себе и своему здоровью.

Почему не идут на осмотр

Минздрав России рекомендует проходить плановые профилактические осмотры у специалиста по женскому здоровью как минимум один раз в год. И все же многие этого не делают. Почему? Посмотрим на самые популярные ответы из опроса ВЦИОМ.

1. «Ни на что не жалуюсь, ничего не болит» – 77%

Так отвечали все молодые девушки от 18 до 24 лет. И больше половины – женщины после 25–35 лет.

А ведь многие болезни могут долго не заявлять о себе, протекать скрыто и обнаружиться, когда вылечить их уже гораздо сложнее.

2. Не могу найти хорошего специалиста – 16%

К сожалению, так чаще всего отвечали те женщины, что проходили профосмотр не чаще чем раз в 2–4 года. Основными посылами были «некомпетентность и хамство» консультирующих специалистов. Увы, такой ответ входит в топ-5 лидирующих в опросах о здоровье. И зачастую причиной становится не столько некомпетентность специалиста, сколько наше желание индивидуального, персонализированного подхода к лечению и профилактике заболеваний. Особенно когда этот визит – в частную клинику и за деньги.

3. «Сложно записаться на прием» – 9% и «Нет времени» – 8%

Если первый вариант был в опроснике, то вот второй женщины называли сами. И это очень грустный факт, когда женщина, зачастую заботясь о самочувствии членов своей семьи, не находит времени на собственное здоровье.

Чем старше, тем страшнее

Женщины могут найти время на все: мужа, детей, работу, салон красоты, фитнес и психолога. Но не на посещение специалиста по женскому здоровью. И здесь подспудно срабатывают сразу несколько факторов: «это стыдная тема», «я стесняюсь своего тела» – так ответили 3% опрошенных. А 2% боятся, что найдут что-то плохое. Причем чем старше опрошенные, тем чаще они так отвечают: последний вариант отмечали лишь представительницы прекрасной половины человечества после 35 лет.

И чем старше женщины, тем больше у них зажатостей, запретов, часто внушенных самой себе. Комплексы, неудобство, психологический дискомфорт, стеснение, а еще уверенность, что для женского здоровья вполне хватит интимной гигиены... Именно среди тех, кто так думает (и в основном это женщины после 35 лет), так высок процент обращающихся за помощью только когда уже стало сильно болеть. Причем в 2020 году таких россиянок было 15% от общего числа опрошенных, а в 2016-м – вполовину меньше, 7%.

Поговорим о сексе?

Молодые, свободные и раскрепощенные женщины не стесняются своего тела, не боятся говорить о контрацепции с партнером, легко идут на профосмотры.

И многие объясняют это тем, что в детстве и юности родители без стеснения обсуждали с ними вопросы полового воспитания и нюансы взросления. 90% опрошенных уверены, что такие разговоры помогают ребенку принять свое тело и не стесняться его.

К сожалению, для некоторых родителей тема секса в разговорах с ребенком по-прежнему табу. И как с ними не разговаривали об «этом», так и они не могут переступить через себя и поговорить с ребенком.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нет культуры заботы о женском теле»

Виктор Радзинский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом неонатологии Российского университета дружбы народов:

– У нас в стране, в отличие от западных, пока еще отсутствует система репродуктивного просвещения, у женщин не сформирована культура заботы о женском здоровье. Ментальность многих россиянок такова, что, по их мнению, проще сделать аборт, чем обсуждать методы контрацепции со специалистом по женскому здоровью. Более того, если женщина не посещает специалиста раз в год или хотя бы раз в 2 года, мы не можем своевременно диагностировать многие заболевания. Иногда мы сталкиваемся с настолько запущенными формами злокачественных новообразований, которые свидетельствуют о том, что пациентка не была у специалиста более 5–7 лет. Это касается, например, рака шейки матки – заболевания, которое современная медицина может предотвратить, если выявить нетипичные изменения клеток своевременно.

Чтобы женщины были привержены терапии, специалисты должны объяснять логику своего назначения, вовлекать пациенток в обсуждение. Увы, пока далеко не все к этому готовы...

(Из выступления на X Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

Сентябрь 2017 года.