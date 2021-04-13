НАК: С молодежью Юга России - работать адресно

В Москве под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК). Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В Москве под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК). Членами Комитета были рассмотрены актуальные вопросы профилактики угроз терроризма в Южном федеральном округе.

- В своем выступлении председатель НАК отметил, что международные террористические организации продолжают предпринимать попытки подготовки терактов и диверсий. При этом они стремятся путем целенаправленной идеологической обработки вовлечь в террористическую деятельность в первую очередь молодежь и лиц, прибывающих из-за рубежа, - сообщает НАК России.

В Комитете отметили, что "с учетом складывающейся обстановки уделяется особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы, прежде всего с молодежью".

Бортников также сообщил о принятых мерах по обеспечению безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода "Краснодарский край – Крымский полуостров".

Отдельное внимание уделяется обеспечению надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, что особенно актуально с учетом предстоящего курортного сезона.

В мероприятии, которое проходило в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.