ПСБ улучшает условия по обмену валют

При этом, чем больше сумма операции по обмену, тем меньше разница биржевого и банковского курсов. Услугой обмена валюты по льготному курсу можно воспользоваться в любом офисе ПСБ, мобильном и интернет банке.

«С начала года мы видим устойчивый рост спроса клиентов на валютно-обменные операции: с одной стороны, с введением ограничительных мер люди значительно реже посещают зарубежные страны, с другой, они стали чаще диверсифицировать средства в разные валюты на случай колебания курсов. Ежемесячно наши клиенты проводят около 20 тысяч таких операций, и этот показатель ощутимо растет. Поэтому мы приняли решение снизить спреды, чтобы клиенты могли обменивать валюту по более выгодному курсу», - отмечает руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Ранее минимальная сумма обмена по льготному курсу составляла 100 тысяч рублей в интернет- и мобильном банке и 500 тысяч рублей в офисе.