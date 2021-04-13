Скончалась владелица одной из крупнейших в России коллекций предметов искусства из мамонтовой кости

Коллекция Ольги Затеевой отличается своей целостностью и включает большое количество предметов декоративного западно-европейского искусства

Несколько дней назад стало известно о смерти Ольги Затеевой. Она была известным коллекционером предметов декоративного искусства и часто выставляла их в различных музеях России. Её тело обнаружили родственники в одной из комнат коттеджа Ольги на Успенском шоссе. Женщине было 64 года.

— Был обнаружен труп 64-летней гражданки без внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг, — сообщил источник kp.ru

В результате экспертизы удалось установить причину смерти - Ольга Затеева умерла от инфаркта. Женщина не жаловалась на здоровье и даже самые близкие не могли предположить, что с ней могло быть что-то не так.

— Может быть перенесённый коронавирус дал осложнение на сердце. Мама зимой переболела covid-19, но каких-то явных симптомов недомогания в последнее время у неё не было. Её смерть стала для всех неожиданностью, — говорит Сергей, сын Ольги Затеевой.

Ольга была очень активным человеком и коллекционером с "горящими глазами", так о ней отзываются все, кто сталкивался с её любовью к искусству. Постоянные выставки, поездки за границу в поисках новых экспонатов... Ольга даже сама проводила экскурсии для детей и подростков.

— Она была коллекционером-популяризатором, договаривалась со школами, ориентировалась на детей и подростков. Говорила, что очень жалеет, что не у всех есть возможность посещать выставки и знакомиться с искусством, — вспоминает искусствовед Михаил Тренихин.

Коллекция Ольги Затеевой отличается своей целостностью и включает большое количество предметов декоративного западно-европейского искусства 16-19 веков. Ей удалось собрать одну из наиболее крупных в России коллекций изделий из мамонтовой и слоновьей кости, на которой мастерами вырезаны сцены охоты и другие сюжеты. У Ольги была большая коллекция графики, художественной эмали, вееров и предметов мебели. Она испытывала особую тягу к различным комодам с потайными ящиками и необычным оформлением.

Кубок-Наутилус начала 17 века

Женщину увлекали мифологические и христианские сюжеты, именно они и объединяли различные предметы искусства в одну тематику. Одна из самых крупных выставок под названием «Богов античных дивные черты…» была организована в Государственном музее Царицыно и заняла 10 залов Хлебного дома, а в экспозицию вошли порядка 300 экспонатов из коллекции Ольги. Каждый зал был посвящен отдельному античному богу. А изюминкой выставки стал Кубок-Наутилус начала 17 века. Этим экспонатом женщина долго мечтала пополнить свою коллекцию и особенно им гордилась.