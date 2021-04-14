Кадры стареют: в России все меньше молодых работников, и это плохо

За год число сотрудников в возрасте до 30 лет снизилось на миллион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок труда седеет на глазах. По данным на декабрь 2020 года, за год число трудоустроенных россиян снизилось на 1,65 млн – это рекорд за десять лет. Из них 1,01 млн - молодые работники в возрасте до 30 лет. А это уже антирекорд за все 12 лет наблюдений. Получается, в прошлом году российская экономика лишилась 7,7% молодых работников. А число сотрудников «за 40» и работающих пенсионеров, наоборот, выросло. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным экспертов, за прошлый год число молодых работников снизилось во всех регионах страны. Самая большая утечка юных кадров случилась в Амурской области и Северной Осетии, которые лишились каждого пятого работника в возрасте до 30 лет.

В чем причина такой «убыли» молодых кадров? Свалить все на пандемию не получится - количество молодых работников в России сокращалось и раньше. Причем нарастающими темпами: в 2017 году число сотрудников в возрасте 15-29 лет сократилось на 512 тысяч, в 2018 году – на 839 тысяч, в 2019 году – на 849 тысяч.

- Сейчас рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, особенно молодой. Это результат демографической ямы 90-х, - комментирует Елена Трубникова, президент FinExpertiza. – Пандемия усилила проблему: прошлой весной во время карантина уровень занятости среди работников до 30 лет упал значительно сильнее по сравнению с другими возрастными группами. Это во многом связано тем, что значительная часть молодежи трудится в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса. А именно они сильнее всего пострадали из-за локдауна и падения спроса.

По подсчетам экспертов, локдаун оставил без работы 280 тысяч молодых сотрудников сферы обслуживания и 240 тысяч их ровесников из отраслей транспорта и промышленности. К концу 2020 года большинство россиян вернулись к работе, но число молодых сотрудников все равно уменьшилось. Одна из причин – закрытые границы и отток мигрантов, среди которых было много молодежи.

- Вынужденный период безработицы серьезно подорвал благосостояние молодых сотрудников. Даже к концу года среднее количество отработанных часов у молодежи оставалось ниже, чем у специалистов 30-59 лет. В ближайшие годы в России будет продолжаться сокращение доли молодых работников. И любые факторы, которые мешают профессиональному развитию молодежи, могут привести к отрицательному эффекту как для рынка труда, так и для всей экономики - говорит Елена Трубникова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение числа работников за 2020 год

Изменение числа работников за 2020 год

Регионы, где количество работников до 30 лет снизилось сильнее всего

Регионы, где количество работников до 30 лет снизилось сильнее всего

Регионы с минимальным сокращением числа сотрудников до 30 лет

Регионы с минимальным сокращением числа сотрудников до 30 лет

По данным FinExpertiza.