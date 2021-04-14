Дочь хоккеиста Кудерметова стала первой ракеткой России

Теннисистка Вероника Кудерметова. Фото: Zuma/TACC

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в воскресенье выиграла свой первый титул в карьере. 23-летняя москвичка победила на представительном турнире ВТА-500 в Чарльстоне, где выступали несколько игроков элиты, включая первую ракетку мира Эшли Барти. Благодаря этому успеху Вероника не только заработала 70 тысяч долларов, но и вошла в мировую 30-ку. Таким образом, Кудерметова в рейтинге обошла Екатерину Александрову (34) и стала первой ракеткой России.

Вероника - дочь известного российского хоккеиста Эдуарда Кудерметова, игравшего за «Ак Барс» и «Металлург», в составе которых он дважды становился чемпионом страны. Позже нападающий выступал за ЦСКА, а завершил свою карьеру в 2008 году в московском «Спартаке».

Вероника Кудерметова вышла замуж за своего тренера Сергея Демехина.

Кстати, Кудерметова далеко не первая российская теннисистка, чьи родители добивались успехов в других видах спорта.

Кто еще?

Светлана Кузнецова

Пожалуй, наибольших высот в этом списке добилась Светлана Кузнецова. 35-летняя теннисистка за свою долгую карьеру выиграла 18 титулов, включая два турнира Большого шлема – Открытый чемпионат США (2004 год) и «Ролан Гаррос» (2009) и заработала при этом на корте 25 млн долларов.

Отец Светы – знаменитый тренер по велоспорту Александр Кузнецов, воспитавший семь олимпийских чемпионов. А мать Галина Царева – 6-кратная чемпионка мира по велоспорту, установившая 20 мировых рекордов. Старший брат Светланы Александр Кузнецов был серебряным призером Олимпиады-1996 в Атланте в командной гонке на велотреке.

Светлана Кузнецова со своим отцом - великим тренером по велоспорту.

Вера Звонарева

Очень высоких результатов добилась на корте и Вера Звонарева (36 лет), которая выиграла 12 турниров WTA. Звонарева дважды в 2010 году доходила до финалов турниров Большого шлема, после чего несколько недель была даже 2-й ракеткой мира. Кроме того, Вера выиграла пять турниров Большого шлема в паре и миксте, плюс бронзовую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Всего Звонарева заработала теннисом 14 млн долларов.

Любопытно, что у ее мамы Натальи Быковой тоже есть бронзовая олимпийская медаль, только по хоккею на траве, которую она завоевала в составе сборной СССР в 1980 году в Москве. Отец Игорь Звонарев играл в хоккей с мячом.

"Я вышла замуж и стала мамой! Семья - это огромное счастье!" - подписала этот снимок Звонарева еще в 2016 году.

Надежда Петрова

Теннисистка Надежда Петрова (38) выиграла 12 турниров мирового тура в одиночном разряде и вдвое больше в парном. Была в 2006 году 3-й ракеткой мира, а всего выбила ракеткой на корте 12 млн долларов.

У Надежды тоже спортивные гены. Ее мама Надежда Ильина бронзовый призер в эстафетном беге 4Х400 метров Олимпиады-1976 в Монреале, а отец был метателем молота.

Словом, родители-чемпионы угадали с видом спорта для своих дочерей.

Рейтинг WTA, (с 12 апреля 2021 года)

1. Эшли Барти – 9 285

2. Наоми Осака - 7985

3. Симона Халеп - 6965

4. София Кенин – 5 915

5. Элина Свитолина - 5750

6. Бьянка Андрееску – 5 265

7. Арина Соболенко – 5 085

8. Серена Уильямс - 4 850

9. Каролина Плишкова – 4660

10. Петра Квитова – 4530…

29. Вероника Кудерметова - 2130