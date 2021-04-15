Светлана Хоркина: В левом кармане моей олимпийки я держала православный крестик

Знаменитая гимнастка прокомментировала новую форму олимпийцев, которая в среду была представлена на ВДНХ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Светлана Васильевна, мы хотели обсудить с вами новую олимпийскую форму. Как она вам?

- Форма всегда рядом, и самое близкое, что есть у спортсмена, к телу, как говорится. И порой даже, когда надеваешь спортивную олимпийку, то есть кофту, в ней всегда чувствуется тепло страны, Родины, родных и близких рядом. Особенно, если Олимпиада далеко… У меня самая далекая от нашей страны Олимпиада была в Сиднее, и как никогда согревала наша российская кофта, я чувствовала рядом с собой страну. А Токио, где в этом году все же должна состояться Олимпиада, тоже не близко. И надеюсь, что олимпийская форма будет придавать нашим спортсменам силу, уверенность в себе и принесет победу. Очень надеюсь на это и верю.

- Все говорят, что форма удобная, из дышащего материала. Но поможет ли она стать своеобразным оберегом, заменить гимн и флаг, которых нас лишили?

- Знаете, никогда ничто не заменит для спортсмена гимн и флаг. А форма вместо оберега – это хорошо. Однако, у каждого спортсмена, поверьте, есть свой талисман на соревнованиях, и он хранит его в потаенном месте. Ну, пусть будет еще и дополнительный, это не помешает.

Презентация новой формы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А у вас какой был талисман?

- Крестик православный в левом кармане моей кофты, олимпийки.

- Спасибо большое, Светлана Васильевна. Будем надеяться, что Олимпиада все-таки состоится, ее никто не отменит.

- Да не смогут отменить. Потому что там финансовая заинтересованность, большие вложения не наших компаний…

- Но пошел шум, что Олимпиаду могут вновь перенести или вообще отменить. Значит, просто пугают.

- Нет. Просто она пройдет без зрителей, только спортсмены и обслуживающий персонал, который необходим спортсмену для выступления.

- Но без зрителей это будут совсем другие Игры в плане вдохновения.

- Конечно. Хотя, когда мы выступаем, мы их практически не слышим, поскольку полностью сконцентрированы на снаряде. Ну, во время награждения, конечно, приятно, что тебе аплодируют. Для нас такая поддержка, конечно, важна, но в каких-то определенных точечных моментах. Я не знаю, как будут проходить Игры без зрителей, ведь это неотъемлемая часть соревнований любого уровня. В качестве болельщиков должны были поехать и мы... Все устали от этой пандемии, от этого вируса, не только спортсмены, не только олимпийское движение, все хотят, чтобы это скорее закончилось, и мы вернулись к нормальной жизни.