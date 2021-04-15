Плохое зрение помогло пенсионеру сорвать куш в лотерею

Годами мужчина ждал, пока из лототрона выпадут даты рождения его внуков

Счастливое провидение помогло британскому подданному Денису Фоситту стать богаче на кругленькую сумму. Мужчина решил отойти от своей излюбленной методики игры в лотерею и благодаря этому смог соврать куш.

80-летний Фоситт уже давно играл в лотерею, а билеты покупал в одном и том же кооперативном магазине недалеко от своего дома. Обычно он вписывал в комбинации, которые имели какой-либо смысл в его жизни, например, дни рождения близких, но в тот день пенсионер забыл дома очки, без которых не мог разобрать цифры и буквы.

- Я понял, что забыл очки и попытался написать свои обычные комбинации, но у меня не получилось, - рассказал британец в интервью BBC. - Поэтому я просто попросил продавщицу, чтобы она с помощью программы сама сгенерировала мне числа.

Правила лотереи EuroMillions позволяют либо самому выбрать комбинацию, выпадения которой будет с замиранием сердца ждать человек, либо предоставить этот вопрос судьбе.

В результате во время очередного розыгрыша британец с удивлением узнал, что выиграл 116 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на доллары составляет около 160 тысяч – больше 12 млн рублей. Впрочем мужчина утверждает, что в этот раз перед розыгрышем чувствовал, что может произойти что-то особенное, и он даже пообещал супруге «большой куш».

По словам семейной пары пенсионеров, они были в шоке от известия, но отнеслись к нему сдержанно, «без шампанского и танцев». Фоситт позволил себе только бокал виски, а его жена - немного хереса. После того, как члены лотерейной комиссии проверили билет, британцы все-таки пропустили еще по паре коктейлей, а уже после окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса, они обещают закатить шикарное семейное торжество.

Пока в планах у победителей порадовать себя небольшими обновками - телевизор, матрас в спальню, плита, а также провести ремонт дома и благоустройство сада. Большую часть приза пенсионеры хотят отдать детям и внукам, полагая, что «им деньги нужнее».

Лотерея EuroMillions очень популярна в Европе. Тираж выходит раз в неделю, и джек-пот растет до бесконечности, пока у одного счастливчика не совпадут все цифру в билете с тем, что «выплюнет» лототрон. Чем больше людей играют в лотерею, тем «жирнее» призовой фонд.

А совсем недавно мужчина пошел в магазин, чтобы купить морковь, но уже на кассе продавец объявила о минимальной стоимости покупки по карте в 3 фунта стерлингов (300 рублей). В продуктовом ему предложили приобрести на недостающую сумму лотерейный билет EuroMillions, что мужчина и сделал. Вернувшись домой он обнаружил, что выиграл 119 151 фунт стерлингов (более 12 миллионов рублей).