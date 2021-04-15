Дмитрий Хохлов дал прогноз на полуфинал Лиги Чемпионов: «У «Реала» больше шансов на финал, чем у остальных»

Дмитрий Хохлов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. «Реал» Мадрид сумел довести противостояние с «Ливерпулем» до победы и теперь впервые в своей истории встретится с «Челси». А прошлогодний финалист ПСЖ сразиться с «Манчестером Сити», которому, наконец, удалось расколдовать «проклятие четвертьфиналов» и пробиться в следующий этап.

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов специально для kp.ru прокомментировал пары 1/2 финала ЛЧ и дал прогноз, кто сможет оказаться в финале главного клубного турнира Европы.

ПСЖ — «Манчестер Сити»

Когда состоятся матчи ПСЖ — «Манчестер Сити»: 27 апреля, 22.00 и 4 мая, 22:00

Прогноз на матчи ПСЖ — «Бавария» от Дмитрия Хохлова:

— Отличная пара, достойные соперники. Думаю, будут очень интересные игры. Первый матч будут определяющим. Конечно, каждая команда будет стараться добиться положительного для себя результата. Мне импонирует работа Гвардиолы, но и ПСЖ находится в очень хорошей форме. Их шансы я бы оценил, как 50 на 50. Перед первой игрой шансы точно равные. Перед вторым матчем можно будет говорить о чем-то предметно. ПСЖ который год штурмует Лигу чемпионов и «Манчестер Сити» с их покупками давно мечтают о титуле, и никак у них не получается.

Я не стал бы выделять у кого-то плюсы и сильные стороны. Это команды с великолепным подбором игроков и поставленной игрой. Настоящей задачей тренерских штабов будет поиск минусов и слабых сторон у соперников. Каждая команда не будет отказываться от своего рисунка игры. Соперников нужно будет скрупулезно разбирать. Здесь от удачи тоже многое будет зависеть, — прокомментировал пару полуфиналистов Дмитрий Хохлов.

«Реал» Мадрид — «Челси»

Когда состоятся матчи «Реал» Мадрид — «Челси»: 27 апреля, 22:00 и 4 мая, 22:00

Прогноз на матчи «Реал» Мадрид — «Челси» от Дмитрия Хохлова:

— Практически каждую Лигу чемпионов выстреливают команды, которых меньше ждешь на последних этапах. Но «Челси» достойный соперник. Тем не менее здесь я отдам предпочтение испанцам. «Реал» солиднее смотрится, есть опыт и немало завоеванных трофеев. С «Ливерпулем» они показали, что умеют играть на результат. Думаю, у них есть все шансы, чтобы выйти в финал и там достойно сыграть. Они набрали отличных ход. Скорее всего, они в финале и окажутся.

«Челси» может оказать сопротивление за счет своей игры. Это не внутренний чемпионат, здесь не надо настраиваться на дистанцию. Нужно выложится в конкретной игре. Опять же, много будет зависеть от того, какую тактику они выберут и как ей удастся реализовать свои моменты. Нужно смотреть, как они сыграют первую игру, и в зависимости от этого, будут выстраивать план на вторую.