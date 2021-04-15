Онопко рассказал про уход Березуцкого из ЦСКА: «Не уверен, что был какой-то конфликт. Его уход мне тяжело понять»

Василий Березуцкий покидает тренерский штаб армейцев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Василий Березуцкий уходит ЦСКА. Кажется, бывшего защитника красно-синих не очень обрадовало назначение Ивицы Олича на пост главного тренера команды. После отставки предыдущего главного тренера Виктора Гончаренко, именно Березуцкого называли его вероятным преемником. Слухи об уходе Березуцкого из клуба появились сразу после прихода Олича. Тогда, казалось, Василия убедили остаться, но теперь клуб официально объявил, что помощник тренера покидает команду.

Еще один бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «Комсомольской правде» уход Василия Березуцкого и признался, что не ожидал такого решения от экс-защитника «армейцев».

— Меня это решение удивило. Думал, он продолжит работать. До этого тоже говорили, что он команду покидает. Потом же он остался. После того, как Виктор Михайлович покинул клуб, команда одержала три победы. Олича он хорошо знает. Тем более его брат, Алексей, тоже стал помощником. Думал, Василий будет работать. Я бы не сказал, что это потеря. Тренеры приходят и уходят. Тем более помощники. Не думаю, что смена помощника сильно повлияет на ЦСКА. Они все люди футбольные, не уверен, что был какой-то конфликт, о котором сейчас говорят. Его уход мне тяжело понять, — заявил Онопко kp.ru.

Виктор Онопко на церемонии вручения футболистам ЦСКА медалей за победу в чемпионате России сезона-2015/16. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Также Виктор Онопко поделился мнением о том, сможет ли Березуцкий вскоре стать главным тренером. По мнению экс-защитника сборной России, для Василия это дело времени.

— Я бы понял, если бы он ушел работать главным тренером. Он может тренировать. Василий прошел хороший путь футболиста. Когда-то начинать надо. Он может возглавить какую-то команду. Думаю, любой футболист, который прошел такой путь в сборной и поиграл в ЦСКА, готов. Он не делился со мной планами, не разговаривал с ним. Но они с братом заканчивали курсы на тренерскую лицензию. Это решение принимает сам тренер, когда поступает предложение, — рассказал Онопко.